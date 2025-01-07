حمدان بن محمد لمجتمع الأعمال: نجاحكم من نجاح دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن نجاح مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي هو من نجاح دبي، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز الشراكة القوية والمتميزة التي تجمع حكومة دبي والقطاع الخاص.

وجدد سموه التزام دبي بتعزيز دعائم هذه الشراكة بما يساهم في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على القناعة الراسخة على أهمية تهيئة كافة الظروف لتوفير أفضل بيئة أعمال عالمية في دبي واتخاذ التدابير اللازمة ودعم كافة شركاء دبي نحو الريادة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مجموعة من التجّار ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس زعبيل، حيث بحث سموه معهم سبل تعزيز الشراكة القوية والمتميزة التي تجمع حكومة دبي والقطاع الخاص.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "خلال استقبال مجموعة من التجّار ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس زعبيل، بحثنا سبل تعزيز الشراكة القوية والمتميزة التي تجمع حكومة دبي والقطاع الخاص، ونجدد التزامنا بتعزيز دعائم هذه الشراكة بما يساهم في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم " لدينا قناعة راسخة بأهمية تهيئة كافة الظروف لتوفير أفضل بيئة أعمال عالمية في دبي ... ولن نتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة ودعم كافة شركاء دبي نحو الريادة".

وتابع سموه " ورسالتي لمجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي بكل اختصار ... نحن معكم، ونجاحكم من نجاح دبي".