مدير مدرسة في دبي يبني جسور الثقة مع الطلبة وأولياء الأمور

حرص كارل روبرتس مدير مدرسة وستمنستر في دبي، على استقبال الطلبة وأولياء أمورهم من عند أبواب المدرسة وهو ليس مجرد تقليد جديد، بل هو عادة متأصلة فيه منذ سنوات، وتعكس هذه المبادرة التزامه بتوفير بيئة آمنة ومطمئنة لطلابه ولأسرهم، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في القيادة التربوية.

وقال روبرتس لـ"البيان" إن الهدف من هذا الاستقبال هو بناء جسور من الثقة بين المدرسة وأولياء الأمور، وكذلك بين المعلمين والطلاب، فهو يؤمن بأن اللقاء الشخصي بين الإدارة والطلبة والأسر يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والراحة، عند عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، كما يحرص روبرتس على طرح أسئلة سريعة على الطلبة حول الاستفادة من الاجازة الشتوية ما يجعلهم يشعرون بالاهتمام الشخصي من قبل الإدارة.

ورصدت "البيان" تفاعلا للطلاب مع روبرتس من خلال ابتساماتهم الواسعة والحديث العفوي الذي يدور بينهم وبين مديرهم، إذ يقدر أولياء الامور هذه اللفتة الإنسانية ويشعرون بأن أبناءهم ليسوا مجرد أرقام في سجلات المدرسة، بل أفراد مهمين يحظون برعاية واهتمام.

ولا يقتصر تفاعل روبرتس مع الطلبة وأولياء الأمور عند الأبواب فقط، بل يستمر طوال اليوم الدراسي، فهو حريص على التجول في أروقة المدرسة وزيارة الفصول الدراسية، للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة وللتواصل المستمر مع الطلاب والمعلمين.

ويعتبر كارل روبرتس نموذجًا للقيادة التعليمية الناجحة، حيث يجمع بين الحزم والاهتمام الشخصي بكل فرد في المجتمع المدرسي، ونجاحه في بناء علاقات إيجابية بين جميع أفراد المدرسة، من طلبة ومعلمين وأولياء أمور، يثبت أن القيادة ليست مجرد إدارة للمؤسسة، بل هي عملية بناء مستمرة للثقة والتواصل والاهتمام.