محمد بن زايد: نهج الإمارات بناء شراكات تنموية تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج دولة الإمارات قائم على بناء الشراكات التنموية التي تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم.

وكان سموه شهد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، تستهدف تحقيق تطور نوعي في علاقاتنا الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة للبلدين.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت وفخامة الرئيس إلهام علييف، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، والتي تستهدف تحقيق تطور نوعي في علاقاتنا الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة للبلدين، وتنطلق من نهج إماراتي متواصل لبناء الشراكات التنموية التي تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم".