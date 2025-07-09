محمد بن راشد يطلق منظومة جديدة لقياس الأداء في الحكومة الاتحادية باستخدام "الذكاء الاصطناعي"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي في الحكومة الاتحادية، تتيح دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سموه أن التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة .. لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع .. شعارنا "لا يوجد نظام مثالي .. ولكن كل شي قابل للتطوير والتحسين "

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي .. حيث تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي .

وأضاف سموه: "التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة .. لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع .. شعارنا "لا يوجد نظام مثالي .. ولكن كل شي قابل للتطوير والتحسين ".