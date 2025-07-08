استقبل أوائل الثانوية.. محمد بن زايد: الإمارات تراهن على العلم لصنع المستقبل

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء أبنائه وبناته من الطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية، مشيداً بإنجازهم المتميز، ومثمّناً الدور الكبير الذي أدّاه أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتحفيزهم نحو النجاح.

وخلال استقباله للطلبة وأسرهم، هنّأ سموه المتفوقين على ما حققوه من نتائج مشرفة، معبّراً عن فخره واعتزازه بهم، كما دعاهم سموه إلى مواصلة الجهد والمثابرة للحفاظ على تفوقهم.

وأكد سموه أن الإمارات تحتفي بالمتميزين في التعليم؛ ذلك أنها تراهن على العلم لصنع مستقبل أفضل لشعبها.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت اليوم باستقبال أبنائي وبناتي طلبة الثانوية المتفوقين وأولياء أمورهم الذين كان لهم دور أساسي في تفوقهم، حيث هنأتهم بهذا النجاح وعبرت عن الاعتزاز بهم وبأمثالهم ودعوتهم إلى مواصلة الجهد والمثابرة للحفاظ على التفوق".

وأضاف سموه: "الإمارات تحتفي بالمتميزين في مجال التعليم لأنها تراهن على العلم لصنع المستقبل الأفضل لشعبها".