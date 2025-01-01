محمد بن راشد: دبي مدينة العالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" العالم بمناسبة العام الجديد ، مؤكدا سموه أن دبي هي مدينة العالم .

وأثنى سموه على احتفالات دبي هذا العام والتي كانت نموذجاً عالميا للتعايش عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين.

ووجه سموه الشكر للجنة تأمين الفعاليات التي ساهمت باحتفالات آمنة ومشرفة تليق باسم دبي والإمارات .

وهنأ سموه الجميع بالعام الجديد ووجه الشكر لجميع من حضر وتفاعل وشارك في الاحتفالات من جميع دول العالم.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : دبي مدينة العالم … 36 موقعاً لاحتفالات دخول العام الجديد .. عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين .. ونقلوها لأهلهم وأحبابهم في 190 دولة حول العالم تنتمي لها هذه الجنسيات".

وأضاف سموه " كانت الاحتفالات نموذجاً عالمياً للتعايش .. والتسامح .. والتحضر ".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " نهنئ الجميع بالعام الجديد .. ونشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم" ..

وأضاف سموه " وشكر خاص للجنة تأمين الفعاليات التي تضم 55 جهة حكومية وساهمت باحتفالات آمنة .. وانسيابية .. ومشرفة .. تليق باسم دبي والإمارات".

وختم سموه " كل عام والجميع بخير .. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم .. وتمثل نموذجاً مشرفاً للعالم".

واحتفلت دبي، برأس السنة الميلادية 2025 في استعراض مذهل أبهرت به العالم، وودعت عام 2024 بأناقة وفخر.

وشهدت هذه اللحظات الساحرة إطلاق ألعاب نارية رائعة لأكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 36 موقعاً استراتيجياً.

وتابع هذه اللحظات ملايين المشاهدين عبر أرجاء العالم.

وتألّق برج خليفة بحلّة احتفالية أبهرت العالم، وزيّنت سماء دبي بألوان رائعة احتفالاً بالعام الجديد.

واجتمع حشد كبير من المقيمين والسياح من مختلف أنحاء العالم في دبي، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، للاستمتاع بليلة رأس السنة في أجواء مليئة بالفرح والسعادة.