توزيع 52 ألف شتلة متنوعة على الأسر في أبوظبي

نظمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، مبادرة «نزرع لغدٍ مستدام»، والتي تضمنت توزيع 45 ألف شتلة من الزهور المتنوعة على أفراد المجتمع في مناطق متنوعة متمثلة في الختم والوثبة والعدلة والرياض والشامخة والشوامخ، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الزراعة وتعزيز المظهر الجمالي العام، كما قامت الحملة في سياق متصل بتوزيع 7 آلاف شتلة متنوعة لدعم الجهود المستدامة للحث على التشجير وإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.

إقبال

ونشرت الدائرة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إقبال أفراد المجتمع على هذه المبادرة المستدامة، والتي تأتي لتترجم جهود دائرة البلديات والنقل لنشر التوعية بأهمية الزراعة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في التشجير واستدامة المساحات الخضراء.

وأكدت الدائرة حرصها من خلال مبادراتها المتنوعة خلال الصيف على تشجيع وتحفيز المجتمع على المشاركة في التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وإشراك الأطفال على وجه الخصوص في هذه الأنشطة لتعليمهم القيم البيئية، وترغيبهم في دعم هذه الفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بالمظهر العام، وبالوقت ذاته تحقيق الاستدامة البيئية.

أهمية

واستهدفت الحملة تأكيد أهمية الزراعة وقيمتها الكبيرة في أبوظبي، ما يؤدي إلى إضفاء الطابع الجمالي على المدينة، فضلاً عن دعم التنوع البيولوجي، وتحسين جوده الحياة، والحد من تلوث الهواء.

وتحرص الدائرة على تفعيل الجانب التوعوي من خلال تنظيم العديد من النقاشات، والمحاضرات، وورش العمل التثقيفية والتوعوية، ونشر منشورات توعوية عبر تطبيق (فريجنا)، وتنفيذ زيارات ميدانية توعوية للحدائق والمنتزهات الترفيهية، والمرافق العامة للتوعية بأهمية التشجير.