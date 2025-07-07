«التغير المناخي»: 7 خطوات لمكافحة ذبابة الفاكهة والحد من أضرارها

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 7 خطوات رئيسة لمكافحة ذبابة الفاكهة، التي تعد من أخطر الآفات الزراعية على مستوى العالم، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة لثمار الفاكهة، تؤدي إلى تلفها وتراجع جودتها وانخفاض قيمتها التسويقية، الأمر الذي ينعكس سلباً على دخل المزارعين، ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للقطاع الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن الوقاية تبدأ من خلال اتباع ممارسات زراعية سليمة تشمل إزالة الأعشاب من حول الأشجار المثمرة، كونها توفر بيئة مناسبة لتكاثر وانتشار الذبابة، واستخدام الري والتسميد المعتدل، مع الاعتماد على الأسمدة العضوية النظيفة والمعقمة التي تعزز صحة التربة وتقلل من نشاط الآفة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تعقيم أدوات التقليم باستمرار للحد من نقل الآفة بين الأشجار، وجمع الثمار المصابة أو المتساقطة والتخلص منها بشكل آمن، من خلال وضعها في أكياس مغلقة أو دفنها أو حرقها، بهدف الحد من انتقال العدوى إلى الثمار السليمة.

مستخلصات طبيعية

وفيما يخص المكافحة المباشرة أكدت الوزارة أهمية استخدام المصائد الفيرمونية اللاصقة والضوئية، وهي وسائل فعالة في رصد وتقليل أعداد الذباب، ورش مستخلصات طبيعية مثل زيت النيم أو الزيوت النباتية، لما لها من أثر طارد للحشرات دون الإضرار بالبيئة، أما في حالات الإصابة الشديدة نصحت باستخدام مبيدات معتمدة تحتوي على مادة «Thiacloprid» أو منتجات مماثلة بنفس الفعالية، مع الالتزام بإرشادات الاستخدام لضمان سلامة المحصول والمستهلكين.

وبحسب الوزارة فإن ذبابة الفاكهة تستهدف مجموعة واسعة من المحاصيل، ليس فقط ثمار الفاكهة بل أيضاً بعض أنواع الخضراوات مثل القرع، والفلفل، والطماطم، والباذنجان، وغيرها من المحاصيل ذات القيمة الغذائية والتجارية العالية، وتنتشر هذه الآفة بكثافة في المناطق التي تزرع فيها أشجار المانجو، والحمضيات، والسدر، حيث تجد البيئة المناسبة لتكاثرها وانتشارها، ويمكن ملاحظة وجودها في مختلف المناطق الزراعية التي تحتوي على هذه الأنواع من الأشجار، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية ومكافحة مستمرة للحد من أضرارها.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز وعي المزارعين من خلال حملات إرشادية وبرامج توعوية متخصصة، تهدف إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة الآفات الزراعية التي تهدد محاصيلهم ومن ضمنها ذبابة الفاكهة، كما تعمل الوزارة على توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وتشجيعهم على استخدام وسائل مكافحة فعالة وآمنة، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وضمان استمرارية الأمن الغذائي.