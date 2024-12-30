دفاع مدني دبي يخمد حريقاً في بناية بالبرشاء

سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق شب في بناية بمنطقة البرشاء مساء أمس، دون وقوع إصابات.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات تمام الساعة 10:33 ليلًا يفيد بوقوع حريق في إحدى البنايات.

وأشارت إلى أنه تم على الفور تحريك فرق من مركز البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت إلى المكان محققة زمن استجابة 5 دقائق، وتبين عند الوصول الى الموقع أن الحريق في الواجهة الامامية للبناية التي تتكون من 8 طوابق، وعليه باشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

وتعاملت الفرق مع الحادث بكفاءة، وتمكنت من السيطرة على الحادث كلياً حيث، أخضع الموقع للتبريد ومن ثم تسليمه للجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة.