سارة الأميري: الاستثمار في الإنسان طريق الريادة

أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، إن استضافة دولة الإمارات للنسخة السابعة والخمسين من أولمبياد الكيمياء الدولي تمثل محطة مهمة تلتقي فيها العقول اللامعة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن الوطن يحتضن الإبداع ويحتفي بالعلم، وبينت أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق نحو الريادة.

وأضافت: "أكثر من 360 طالباً وطالبة من 90 دولة اجتمعوا في الإمارات لا يجمعهم فقط شغفهم بالكيمياء، بل التزامهم العميق بفهم العالم والعمل على تغييره للأفضل. فالكيمياء هي علم التغيير، تفسّر التفاعلات التي تصوغ كل ما حولنا، من النجوم في السماء إلى تفاصيل الحياة اليومية"

وأكدت أن الكيمياء تمثل القوة الخفية خلف الهواء النقي، والأدوية، والطعام، والتكنولوجيا. ووصفت الأولمبياد بأنه منصة عالمية للاحتفاء بالشباب، وأن هذه النسخة تسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الحدث، مما يعكس الوعي العالمي بأهمية العلم لمواجهة التحديات الإنسانية.

وأردفت الأميري: "هذه المسابقة ليست مجرد اختبار، بل مساحة لبناء الصداقات وتوسيع الآفاق، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم. وقد أنشأنا منظومة علمية قائمة على الابتكار والفرص".