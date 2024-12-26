310 آلاف طالب استفادوا من برامج «حماية» للوقاية من المخدرات في دبي



أكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن المركز نجح منذ تأسيسه في 2018 في تحقيق انخفاض ملموس في الجرائم المرتبطة بالمخدرات بين الطلبة بنسبة 93.5 %، إضافة إلى تقليل جرائم أخرى بنسبة 13 %، وتخفيض معدلات جرائم الاعتداء على سلامة الجسم بنسبة 17 %، فضلاً عن تحقيق نجاحات بارزة في مكافحة المخدرات عبر تنفيذ برامج توعوية وتدريبية وتأهيلية مستدامة. وأضاف العميد شرف لـ«البيان»: المركز قدم برامج توعوية استفاد منها نحو 310 آلاف طالب وطالبة من أصل 450 ألفاً بين عامي 2018 و2023 في 200 مدرسة و35 جامعة، مسجلاً نسبة رضا بلغت نحو 99 % في البرامج الطلابية لعام 2022، و95 % العام الماضي، «مما يعكس نوعية وتفرد برامجه الفعالة التي تتسق مع تطلعات المجتمع».تقنية «الهولوغرام»

وقال العميد شرف إن المركز يعد أول جهة شرطية في المنطقة تعتمد تقنية الهولوغرام في التوعية التخصصية، حيث وفرت هذه التقنية 35 % من تكلفة الحملات التوعوية التقليدية، كما أسس المركز بنية تحتية فريدة من نوعها تتيح استخدام أنظمة الاتصال المرئي، الهولوغرام، والروبوتات في عملياته التوعوية، إلى جانب برمجيات متقدمة مثل «SPRINKLER» و«CRM» التي تساعد في رصد وتقييم الحملات التوعوية بكفاءة عالية.

وتابع قائلاً: «إن المركز الرائد إقليمياً في مجال التوعية والوقاية من المخدرات، يعد الأول من نوعه في الدولة، حيث يقدم خدمات توعية شاملة ومستدامة لقضايا المخدرات وكل ما يرتبط بها من قضايا، وذلك بالتعمق في دراسة أسباب هذه الظاهرة الخطيرة والنتائج المترتبة عليها».

جهات مستفيدة

وأفاد العميد شرف بأن إجمالي عدد المستفيدين من جهود المركز بلغ 310 آلاف مستفيد من أصل ما يزيد على 450 ألفاً، بين الأعوام 2018-2023، ومشاركة 200 مدرسة حكومية وخاصة من أصل ما يزيد على 260 مدرسة و35 جامعة بدبي، فيما تجاوزت نسبة رضا أولياء أمور الطلبة المشاركين في البرامج الطلابية، النسبة المستهدفة من 92 % عام (2022) إلى 95 % العام الماضي.

«مبادرة احتواء»

وكشف مدير مركز حماية الدولي عن أن عدد المستفيدين من «مبادرة احتواء» التي أطلقها المركز لمساندة المتورطين بقضايا المخدرات، وصل إلى 666 شخصاً، خلال الأعوام 2019 / 2023، موضحاً أنها تضمنت توفير مساعدات مادية وعينية للخاضعين لنظام الفحص الدوري من أصحاب العوز وأسرهم، فضلاً عن تحويلهم للعلاج، استفاد من هذه المبادرة.

تمكين ومتابعة

ولفت إلى أن آلية عمل المركز تتمحور حول تحصين المجتمع، وتقديم العون المباشر في مراحل التورط الأولى، إضافة إلى التمكين الشامل النفسي والسلوكي والصحي والجسدي عبر مراحل رحلة التعافي. من خلال التوعية والتأهيل والتدريب والتعزيز المستمر.

وأضاف أن المركز يشرف على المتابعة الطبية والفنية الحثيثة لحالات التورط الأولى، مصحوبة بالفحص الدوري المجاني، والفحوصات الاستباقية غير المخططة للتأكد من الالتزام بخطط التعافي من قبل الضحايا، إلى جانب التحصين النفسي والطبي والعائلي والاجتماعي المتكامل، ضمن سلسلة من الأدوات الهادفة إلى احتضان الضحايا، ومساندتهم بصورة تامة أثناء مراحل التعافي وما بعد، للتأكد التام من اجتثاث فرص العود.

وأشار إلى أن المركز يعنى بالتأهيل المستمر على مستويات عدة، كما يوفر الاستشارات والتوجيه للأسر والمدارس والجامعات للوقاية الاستباقية من أخطار الإدمان، مشيراً إلى أن التأهيل يشمل الجوانب الفنية والتخصصية، وتدريب أفراد الأجهزة الأمنية والصحية على أساليب التعامل مع ظاهرة المخدرات والظواهر السلبية المرتبطة بها.

مخرجات نوعية

وقال العميد شرف إن العامين 2023 و2024 شهدا جهوداً كبيرة من المركز، حيث يبلغ عدد المستفيدين من منصات التواصل الاجتماعي للمركز 22 مليوناً ونصف المليون مستفيد، وأن سجل مؤشر الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية حقق نسبة 100 %، مما انعكس مباشرةً على خفض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، موضحاً أن هذا الالتزام ساهم بتحقيق خفض في نسب الجرائم المرتبطة بالمخدرات بنسبة 15.63 % لعام 2022 مقارنةً بـ 37.5 % لعام 2021، وهو تأثير إيجابي يعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما أدى نجاح المركز في تصميم وتنفيذ برامجه وفعالياته التوعوية والتأهيلية إلى خفض نسب الجرائم المقلقة بين الطلبة. وعلى صعيد أوسع، كشف العميد شرف عن أن عدد المستفيدين من برامج «مبادرة وعيك حماية» وأنشطة المركز الأخرى بلغ نحو 64.7 مليون شخص على مدار خمس سنوات حتى عام 2024، إضافة إلى وصول الرسائل التوعوية للمركز إلى 190 مليون مستفيد عبر قنوات مختلفة.

مشاريع مشتركة

وذكر أن حماية الدولي يتعاون مع العديد من الجهات الدولية والمحلية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمرصد الأوروبي لمكافحة المخدرات، بالإضافة للعديد من المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث التخصصية، حيث أطلق عدداً من المشاريع المشتركة، وقد أحرز المركز نجاحات ملموسة في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للحد من انتشار المخدرات.

وقال إن المقارنات والوفود أشادت بانفراد المركز بتطبيق أنشطة مبتكرة، كالأنشطة الطلابية، لتطبيقها عبر أول جهة شرطية تستثمر الإجازات المدرسية بحرفية، كما بيّن أن المركز ينظم ما يزيد على 12 مؤتمراً دولياً، إضافة إلى ملتقيات عالمية، وندوات، وورش تدريبية، ومعرفية وتوعوية بشكل، كما أسهم ابتكار الدبلوم الإلكتروني التخطيط الاستراتيجي لاستقطاب العاملين بأجهزة مكافحة المخدرات من داخل الدولة وخارجها، بتقديم أكثر من 150 بحثاً تخصصياً، أثرت خطط وبرامج المركز التخصصية بالمعرفة والتوجهات الدولية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها المركز، أفاد بأن أكبر التحديات هي مشكلة المخدرات بصفتها من أخطر المشكلات الإنسانية، لا سيما مع الانخفاض المستمر لسن التعاطي لـ 9 سنوات عالمياً، وتفشيها اللافت بين فئات كثيرة وبخاصة الشبابية والأحداث.

مكتبة معرفية

وكشف العميد شرف عن أن المركز أنشأ مكتبة معرفية تحتوي على أكثر من 250 بحثاً محكماً في مختلف القضايا المتعلقة بالمخدرات، وقد تم تبادلها مع جامعات محلية ودولية في الإمارات. كما نال دعوة لعرض تجربته المتميزة في «مبادرة وعيك حماية» خلال مؤتمر الرابطة الدولية لضباط المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، مما عزز من مكانة المركز عالمياً.

وأشار إلى أن المركز عقد شراكات فعالة تجاوزت 100 شريك ومؤسسة، من بينها منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة واليوروبول ونيسرو، كما استقبل أكثر من 71 زيارة من قيادات شرطية محلية ودولية خلال عامي 2023 و2024.

وختم العميد شرف حديثه بالقول إن مركز حماية الدولي يعزز جهوده التوعوية باستخدام التكنولوجيا المتطورة، حيث قام بتسجيل تطبيق إلكتروني سحابي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وآخر تعليمي باستخدام الروبوتات، مما يساهم في تحسين جودة التوعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، حيث حقق تقدماً في تسجيل 11 مصنفاً فكرياً بوزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى تسجيل براءتي اختراع، وذلك في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية لمخرجات المركز التوعوية.

خدمات توعية شاملة ومستدامة لقضايا المخدرات وكل ما يرتبط بها

%95

رضا أولياء أمور المشاركين في البرامج الطلابية خلال العام 2023

190

مليون مستفيد من رسائل التوعية عبر مختلف القنوات

المركز أول جهة شرطية في المنطقة تعتمد «الهولوغرام» في التوعية التخصصية

تطبيق سحابي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وآخر تعليمي باستخدام الروبوتات لتعزيز التوعية

وأشار إلى أن المركز يواصل دوره في تحقيق تأثير مجتمعي واسع من خلال «مبادرة وعيك حماية» منذ إطلاقها قبل 5 سنوات، عطفاً على زيادة عدد مراكز التدريب والأنشطة التوعوية من 8 مراكز في 2022 إلى 22 مركزاً في 2024 موزعة على 58 منطقة جغرافية مرتبطة بمراكز الشرطة بدبي، حيث تتضمن برامج موسمية وشاملة للتوعية.