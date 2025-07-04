«الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين» تنظم رحلات بحرية لأعضائها



نظمت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية بإمارة دبي عدداً من الرحلات البحرية لفئة كبار المواطنين، بهدف توفير سبل الراحة والسعادة لهم من خلال تعزيز وتحسين جودة حياتهم، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية دورهم في حياتنا وتعبيراً عن تقدير المجتمع لإسهاماتهم في بناء هذا الوطن.

وفي هذا الإطار قالت مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: «نظمنا بالتعاون والتنسيق مع جمعية النهضة النسائية بدبي عدداً من الرحلات البحرية الترفيهية لكبار المواطنين، تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي أوجدت جواً من السعادة، وأتاحت لكبار المواطنين فرصة لتبادل الأحاديث فيما بينهم بشكل مباشر، والحديث عن خبراتهم الحياتية، واسترجاع الذكريات الجميلة المتعلقة بالبحر، وتجاربهم الحياتية والتي تركت لدى الجميع شعوراً بالسعادة من خلال الاستماع لتجارب كبار المواطنين الذين ساهموا في بناء المجتمع».

وأضافت: «من أبرز الرحلات البحرية التي استمتع فيها كبار المواطنين زيارة مزرعة لآلئ السويدي، والتي كانت في حد ذاتها فرصة للاستمتاع بإحدى أكثر التجارب السياحية والثقافية، من خلال التعرف إلى كنوز اللؤلؤ التراثية في مزرعة اللؤلؤ الواقعة على سفوح سلسلة جبال الحجر، وقدمت المزرعة لكبار المواطنين تجربة فريدة متنوعة بين الاستفادة العملية ومشاهدة مراحل زراعة واستخراج أجود أنواع اللؤلؤ العربي، واستكشاف تاريخ صيد اللؤلؤ في المنطقة والتعرف على الأهمية التاريخية لصيد اللؤلؤ، والاطلاع عن كثب على حياة غواصي اللؤلؤ، وزراعته وعملية حصاده. إلى جانب الاستمتاع بكنوز الطبيعة لخور الرمس الهادئ والبيئة المحيطة. مشيرة إلى أن تلك الرحلات تستهوي فئة كبار المواطنين كثيراً لكونها تعيد ذكرياتهم الجميلة وصوراً عن ماضيهم وحياتهم».