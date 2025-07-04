برنامج لتقييم أداء المكاتب الاستشارية الهندسية في رأس الخيمة بحلول 2026



أعلنت بلدية رأس الخيمة عن إطلاق برنامج جديد ومتكامل لتقييم أداء مكاتب الاستشارات الهندسية، ضمن إطار سعيها المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الإنشائي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير المنظومة الهندسية وتطبيق أعلى المعايير الفنية والمهنية، حيث يوفر البرنامج نظاماً حديثاً للتقييم يضمن قياس الأداء بدقة وفعالية، ويسهم في رفع كفاءة المكاتب الاستشارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع المنفذة في الإمارة.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة، أن البرنامج من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للمكاتب الاستشارية الهندسية، وذلك بهدف ضمان جاهزيتها واستيعابها لمتطلبات البرنامج، وتوفير الدعم اللازم لتطبيقه بشكل فعّال ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في المجال الهندسي.

وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتطوير القطاع الهندسي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في جودة البنية التحتية والمشاريع العمرانية، مشددة على أهمية تبنّي منهجيات تنظيمية متقدمة تدعم الكفاءة، وتحقق مفاهيم الاستدامة في تنفيذ المشروعات.

ويُتوقع أن يُسهم البرنامج الجديد في رفع مستوى التنافسية بين المكاتب الاستشارية، وتحفيزها على تقديم حلول هندسية مبتكرة، تتماشى مع تطلعات الإمارة في التحول إلى مدينة ذكية ذات بنية تحتية متطورة ومستدامة.