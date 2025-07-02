شرطة دبي تضبط عصابة "مخدرات الحلويات"

كشفت شرطة دبي عن ضبط عصابة مكونة من 15 شخصاً يروجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخدرات بنكهة الحلويات.

وأوضح العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي خلال مؤتمر صحافي أن الكمية تجاوزت 48 كيلو غراماً.

وأكد خلال المؤتمر أهمية شق التوعية ودوره في رفع الوعي المجتمعي بأهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة.

وقال إن جهود التوعية استهدفت خلال العام الماضي أكثر من 279 ألف طالب وطالبة في المدارس علاوة على 20 ألف طالب جامعي وكذلك الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس نظراً لأهمية دورهم الكبير في المحيط المدرسي.