يشارك 36 مبعوثاً شاباً من 28 دولة أفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، حاملين تجارب ومبادرات عملية لمواجهة تحديات الأمن المائي، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات رصد الموارد الطبيعية والبنية التحتية، إلى جانب ابتكار نماذج تمويل مستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية.

وتأتي المشاركة ضمن «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يقوده مركز الشباب العربي بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية، ويضم 100 شاب وشابة من 75 دولة، بهدف تعزيز حضور الشباب في الحوارات الدولية المعنية بمستقبل المياه، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض خبراتهم وتجاربهم الميدانية، والإسهام في صياغة حلول تستجيب للتحديات المائية في مختلف أنحاء العالم.

حلول تقنية

وتبرز بين تجارب المبعوثين الأفارقة مبادرات توظف التكنولوجيا والطاقة النظيفة لتحسين الوصول إلى المياه وترشيد استخدامها. ففي سيراليون، قاد فودي كمارا مشروعاً أسهم في توفير المياه لأكثر من 10 آلاف شخص عبر 15 نقطة توزيع تديرها المجتمعات المحلية، وترتبط بآبار تعمل بالطاقة الشمسية. وفي ليسوتو، شاركت ماميلو ماليهي في تأسيس شركة «أمانزي إكس»، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن التسربات في شبكات المياه، والحد من الهدر وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وفي مجال رصد الموارد وإدارة المخاطر، يجمع ليسونغ ديوب من السنغال بين تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لمتابعة توافر المياه، فيما يوظف إيجيكي كيزيتو أودو من نيجيريا التقنيات الجغرافية المكانية لتعزيز الاستعداد للفيضانات، وتحسين إدارة مستجمعات المياه.

وتشمل الخبرات العلمية أيضاً الجيولوجيا والمياه الجوفية، التي تعمل فيها ديبورا إيني إيكوجا من نيجيريا، وأبحاث علم المياه «الهيدرولوجيا» التي يجريها إيشيتي دانييل غيليتاو من إثيوبيا، إلى جانب أبحاث فاتوماتا فوفانا من غينيا حول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في النظم البيئية للمياه العذبة، بما يدعم جهود الحد من التلوث وحماية جودة الموارد المائية.

تمكين المجتمعات

ولا تقتصر التجارب على الجوانب التقنية، بل تمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والتنموية للأمن المائي. ففي سيراليون، تعمل كامارا ييلي مع النساء والفتيات في المناطق المعرضة للفيضانات، فيما تقدم سارة أوكورنو من غانا خبرتها في سياسات المياه، والتكيف مع تغير المناخ والمشاركة المجتمعية.

يجمع فينان نزابندورا من رواندا بين التدريس وإنشاء مشاتل الأشجار والحدائق المنزلية، وقيادة المبادرات البيئية الشبابية.

ويرتبط الأمن المائي كذلك بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة، حيث يعمل جونا موانغي وايثاكا من كينيا على تعزيز الصلة بين أمن المياه والزراعة الذكية مناخياً، فيما يشجع نغابيرانو ليندري من بوروندي ممارسات الزراعة العضوية واستصلاح الأراضي.

توظف هامبيليليني نديمولومبو يلا باولوس من ناميبيا الابتكار في الاقتصاد الدائري لدعم أمن الغذاء والمياه.

وفي تنزانيا، أسست ليا هوسيا جوزيف مشروعاً بيئياً لإعادة استخدام العبوات البلاستيكية، بينما توظف ليا كليمنت كابانياني مهارات الاتصال لتعزيز مشاركة المجتمعات في القضايا المرتبطة بالمناخ والمياه.

بنية مستدامة

وفي مجال البنية التحتية، يعمل أرماند سيكيري ناكابيري من جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحسين أنظمة تصريف المياه في المدن، وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات، فيما يركز بويمبونغو-اندوي جيريمي سيم من جمهورية أفريقيا الوسطى على تطوير بنية تحتية مائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتقدم إيفلين أندريا مانغوفي من موزمبيق خبرتها في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ويتخصص أوتشينغ إيفان أوتيم من أوغندا في تقييم موارد المياه الجوفية، فيما تعمل أبيغيل أساكيمريم يوسف من غامبيا في تخطيط إمدادات المياه والنمذجة الهيدروليكية.

وتشمل المبادرات أيضاً تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد المائية من خلال التثقيف البيئي، وهو المجال الذي تعمل فيه توجونيانا آلان راندريناريتيانا من مدغشقر، فيما يربط أوات برتراند أباني من الكاميرون بين جهود المحافظة على البيئة التي يقودها الشباب والتحديات المائية التي تواجه بحيرة تشاد.

التمويل والاستثمار

وتشكل السياسات والاستثمارات وآليات التمويل المستدام جانباً آخر من خبرات المبعوثين، باعتبارها عناصر أساسية لتحويل الحلول المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتوسع.

وفي هذا الإطار، يعمل أبيا-لارتي جوشيا أكوي من غانا على تطوير الشراكات والاستثمارات في قطاع المياه، فيما يطور جيغي ديفيد ستيفانيامييوغو من بوركينا فاسو نماذج استثمارية تراعي متطلبات التكيف مع تغير المناخ. ويدعو مواطنه زونغرانا نوهو إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وتقدم فاتو سار من السنغال خبرتها في التمويل المناخي والطاقة المستدامة، فيما تعمل عرفة محيي الدين صلاح من تشاد على الأطر القانونية والمالية لقطاع المياه. ويختص كينغلو ماهوغبي أوغست عبدون من بنين بحوكمة المياه الجوفية، بينما يركز مواطنه با-لاداني زهر الدين على المخاطر المرتبطة بالمياه والمناخ.

حوكمة المياه

وتتصل هذه الجهود بتعزيز الحوكمة والمشاركة الشبابية في صياغة السياسات المائية، إذ تعمل ثانديلي تانزيلي غولي من إسواتيني في مجال حوكمة المياه على مستوى القارة الأفريقية، فيما شاركت دانييل فابيولا كامتييه نونو من الكاميرون، في تأسيس برلمان الشباب الأفريقي للمياه.

وتجمع بينيديتا مبيكوديا لوندا من أنغولا بين الاستدامة والمشاركة المجتمعية، بينما تركز فاطمة ماويلي من زامبيا على المناصرة وإشراك المجتمعات.

وتقدم أوميغا شابا من ملاوي خبرتها في التنمية الدولية، فيما يعمل بواميه أوماو فاتوسياس من توغو في الاتصال والتنمية المستدامة، وتبحث شيلتر مانغوانيا من زيمبابوي في الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

تأهيل متخصص

واستعداداً للمشاركة في مؤتمر أبوظبي، خضع المبعوثون لبرنامج تأهيلي متخصص، امتد شهرين، تناول القضايا المرتبطة بالحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، ومن بينها محور «المياه من أجل الإنسان»، الذي يركز على إتاحة المياه الآمنة، ومحور «المياه من أجل الكوكب»، المعني بتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف والفيضانات.