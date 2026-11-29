

أكدت بلدية دبي أن سياسة إسكان المواطنين تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات المعمارية للفلل السكنية الخاصة، تضم 18 نموذجاً سكنياً، تم إعدادها لتلبية احتياجات الأسر المواطنة بمختلف متطلباتها، وتوفير تصاميم متعددة تراعي المساحات المطلوبة، وعدد الطوابق والتكوينات المعمارية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار النموذج السكني المناسب لهم.

واستعرضت البلدية خلال لقاء نظمته أخيراً مع أهالي المنطقة ضمن مجلس الخوانيج، سياسة إسكان المواطنين في الخوانيج، والنماذج المتاحة للفلل السكنية الخاصة، وذلك من خلال كتيب «نماذج الفلل السكنية الخاصة»، الصادر في إطار سياسة إسكان المواطنين، في إطار جهود بلدية دبي لتحقيق متطلبات المواطنين، وتماشياً مع التوجهات الحكومية بتوفير أعلى درجات رفاهية العيش، تم إعداد هذا الكتيب ليشمل مجموعة من نماذج الفلل الخاصة السكنية الخاصة للأراضي ذات المساحات الصغيرة، والتي تقل مساحتها عن 8000 قدم مربعة فقط، حيث تم تصميمها وإعدادها وفق كود دبي للبناء، ولتعطي حلولاً وخيارات متعددة لمالكي تلك الأراضي، وبما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة، حيث يتضمن الكتيب مجموعة من التصاميم المعمارية التي تعكس تنوع الحلول السكنية، وتتيح خيارات مختلفة من حيث توزيع المساحات والتكوين الرأسي للمباني، بما يتناسب مع طبيعة احتياجات الأسر وأنماط المعيشة المختلفة.

3 أنماط رئيسة

وأوضحت البلدية أن النماذج الـ 18 تتوزع على ثلاثة أنماط رئيسة بحسب عدد الطوابق، إذ تشمل 3 نماذج للفلل المكونة من طابق أرضي، و10 نماذج للفلل السكنية التي تتألف من طابق أرضي وطابق أول، ونماذج للفلل السكنية التي تتكون من طابق أرضي وطابقين، وهو ما يوفر خيارات متنوعة للأسر الراغبة في اختيار تصميم يتناسب مع احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

وعلى صعيد المساحات، أشارت بلدية دبي إلى أن المساحات البنائية للنماذج تتراوح بين 322 و975 متراً مربعاً، بفارق يتيح تنوعاً واضحاً في أحجام الفلل وتكويناتها، ويستجيب لاختلاف متطلبات الأسر من حيث المساحات الداخلية، وعدد الغرف والفراغات السكنية، وفقاً للتصميم المعماري لكل نموذج.

تنوع

ويعد تنوع المساحات وعدد الطوابق أحد أبرز ملامح الكتيب، إذ لا تقتصر الخيارات على اختلاف حجم البناء، وإنما تمتد لتشمل تعدد التكوينات المعمارية، من الفلل ذات الطابق الواحد، إلى التصاميم متعددة الطوابق، بما يوفر بدائل سكنية تتناسب مع اختلاف أحجام الأسر، واحتياجاتها وطبيعة استخدامها للمساحات.

ويمثل الكتيب مرجعاً تعريفياً بالنماذج المعمارية المتاحة للفلل السكنية الخاصة، من خلال جمع التصاميم ضمن مجموعة موحدة، تتيح الاطلاع على الخيارات المختلفة ومقارنتها من حيث المساحة وعدد الطوابق، الأمر الذي يساعد على تكوين تصور أوضح عن البدائل السكنية المطروحة.