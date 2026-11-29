شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد تحولات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتزامن النمو الاقتصادي السريع مع تغيرات ديموغرافية واسعة النطاق شملت ارتفاع الكثافة السكانية، وزيادة مستويات التحضر، وتغير التركيبة العمرية، وانخفاض معدلات الخصوبة والمواليد، واستقطاب الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.

حيث شهدت الكثافة السكانية في دولة الإمارات ارتفاعاً واضحاً خلال الفترة 1970–2024، إذ ارتفعت من نحو 4 أشخاص لكل كيلومتر مربع عام 1970 إلى 150 شخصاً لكل كيلومتر مربع عام 2024، ما يعادل نحو 37.5 ضعفاً.

كما ارتفعت نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية من 76.7 % عام 1970 إلى 87.8 % عام 2024، بمتوسط بلغ 85.2 %، وانخفضت نسبة الإعالة العمرية من 45.5 % عام 1970 إلى 21.8 % عام 2024، بمتوسط بلغ نحو 29.1 %، كما انخفض معدل المواليد الخام من 31.1 مولوداً لكل ألف نسمة عام 1970 إلى 9.8 مواليد لكل ألف نسمة عام 2024.

جاء ذلك ضمن بيانات كتاب «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1970-2024» الصادر عن مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عام 2026، الذي يوثق مسيرة التنمية في الدولة على مدى أكثر من 5 عقود، ويرصد التطورات التي شهدتها القطاعات الحيوية، ومن بينها مؤشرات السكان والخصائص الديموغرافية، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية والمقارنات الدولية والإقليمية.

ريادة عالمية

وأظهرت البيانات الواردة في فصل مؤشرات السكان والخصائص الديموغرافية أن المتوسط السنوية للكثافة السكانية بلغ 89.8 شخصاً لكل كيلومتر مربع من الفترة 1970-2024، وعلى المستوى العالمي بلغ 53.8 شخصاً لكل كيلومتر مربع، فيما بلغ 28.2 شخصاً في الدول العربية، و46.5 شخصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبذلك تتجاوز الإمارات المتوسط العالمي بنحو 1.7 مرة، والمتوسط العربي بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ويرتبط هذا الارتفاع بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته الدولة، والتوسع في المشروعات العمرانية والصناعية والتجارية، وزيادة الطلب على القوى العاملة في مختلف القطاعات.

كما أسهمت جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتطور بيئة الأعمال في استقطاب أعداد كبيرة من السكان، الأمر الذي انعكس على تزايد الكثافة السكانية، خصوصاً في المناطق الحضرية.

الإعالة

ويسلط الكتاب الضوء على مؤشرات الإعالة العمرية والتي تعد من المؤشرات الديموغرافية التي تظهر حجم العبء الاقتصادي الواقع على الفئة العاملة من خلال مقارنة أعداد غير النشطين اقتصادياً من أطفال وكبار السن بالسكان القادرين على العمل، حيث انخفضت نسبة الإعالة العمرية من 45.5 % عام 1970 إلى 21.8 % عام 2024، بمتوسط بلغ نحو 29.1 %.

ويوضح هذا التراجع في الإمارات انخفاض نسبة الفئات المعالة مقارنة بالسكان في سن العمل، وهو ما يعكس زيادة الوزن النسبي للفئات القادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي، أي تفوق الإمارات وتراجع الأعباء السكانية مقارنة بالمعايير الدولية، ويسهم في ذلك الاعتماد على العمالة الشابة والتحسن في مستويات التعليم والصحة وارتفاع المشاركة الاقتصادية، وبلغ متوسط الإعالة عالمياً 60.6 % مقابل 72 % عربياً و71.7 إقليمياً.

بينما بلغت نسبة إعالة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في الإمارات 2.2 % عام 2024، مقارنة بنحو 12.6 % على المستوى العالمي، مقابل 6.7 % عربياً و7.1 % إقليمياً، ويبرز ذلك تفوق الإمارات في هذا الجانب نتيجة الاعتماد على العمالة الشابة وبرامج الصحة المتقدمة التي تحافظ على نشاط السكان وتطيل العمر الإنتاجي.

ويبين المؤشر امتلاك دولة الإمارات ميزة ديموغرافية تمنحها مرونة اقتصادية عالية، وقدرة أكبر على توجيه مواردها نحو الاستثمار والتنمية، بدلاً من الإنفاق المرتبط بالشيخوخة، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وبحسب بيانات الكتاب انخفضت نسبة إعالة الشباب من 43.3 % عام 1970 إلى 19.6 % عام 2024، بمتوسط بلغ 27.2 %، مقابل متوسط عالمي بلغ 47 % وعربياً 64 % وإقليمياً 63.6 %، وهو ما يبرز تفوق الإمارات نتيجة تحسن التعليم والصحة وتغير أنماط الحياة الأسرية، كذلك التحول الديموغرافي في الدولة الذي جعل السكان في سن العمل يشكّلون الغالبية الكبرى من إجمالي السكان، إلى جانب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع.

ويؤكد هذا المؤشر ميزة ديموغرافية تمنح الإمارات قدرة أكبر على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تخفيف الأعباء السكانية وتعزيز الاستثمار في رأس المال.

التحضر

وعلى صعيد عدد السكان في التجمعات الحضرية التي يزيد سكانها على مليون نسمة من إجمالي عدد السكان تظهر بيانات الكتاب أن الدولة تتمتع بمستوى تحضر مرتفع بلغ 59.9 % عام 2024، مقارنة بـ57 % في عام 1970، بمتوسط بلغ 58.8 %، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 21.6 %، وعربي يبلغ 21.7 % أيضاً، وإقليمي يبلغ 21.4 %.

ويرتبط هذا التفوق بنمو اقتصادي قوي وتطور المدن الرئيسية مثل أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب توفر بنية تحتية متقدمة في مجالات النقل والإسكان والخدمات، الأمر الذي عزز جاذبية هذه المدن للسكان والاستثمارات، كما يعكس هذا المؤشر نجاح سياسات التنمية العمرانية في جعل المدن مراكز جذب اقتصادية وسكانية، بما يدعم التوسع الحضري المستدام، ويسهم في رفع جودة الحياة.

ويُعد مؤشر نسبة السكان في أكبر المدن مقياساً مهماً لمدى تركز السكان في المدن الكبرى، وقدرتها على استيعاب الأنشطة الاقتصادية المتزايدة، وتشير بيانات دولة الإمارات إلى استقرار هذه النسبة عند 31.9 % خلال عامي 1970 و2024.

فيما بلغ متوسطها 32.7 %، ما يعكس توازناً عمرانياً واضحاً وتوزيعاً سكانياً متنوعاً بين المدن المختلفة، وعلى المستوى العالمي، يبلغ متوسط هذه النسبة نحو 16.6 %، مقابل 30 % على المستوى العربي، و26 % على المستوى الإقليمي.

وهنا يرتبط ارتفاع مستويات التحضر بزيادة عدد السكان، وتفوق المدن الكبرى في الإمارات من حيث الجذب الاقتصادي والبنية التحتية والخدمات عالية الجودة، والسياسات التنموية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، حيث أسهم إنشاء المطارات والموانئ وشبكات الطرق والمناطق الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التوسع في الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية، في تعزيز جاذبية المدن الإماراتية للسكان والشركات والاستثمارات.

ويمثل مؤشر نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر مقياساً مهماً لقياس مستوى الشيخوخة السكانية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، لارتباط ارتفاع هذه الفئة بزيادة احتياجات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن نسبة كبار السن في دولة الإمارات بلغت 1.8 %، مقارنة بـ1.5 % عام 1970، وبمتوسط بلغ نحو 1.5 % في عام 1970 وتظل هذه النسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 8 %، والعربي 3.9 %، والإقليمي 4.2 %.

تركيبة سكانية

وهذا ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية الشابة في الإمارات، مدعومة بوجود العمالة الوافدة الشابة وتطور الرعاية الصحية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازن الديموغرافي، مع تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.

ومن الناحية الاقتصادية، ساعد التركز السكاني في المدن على تنشيط الأسواق وتوسيع الطلب على السلع والخدمات، وأسهم التحضر في تعزيز مكانة الدولة كمركز للأعمال والخدمات اللوجستية والسياحة، وفتح المجال أمام نمو قطاعات اقتصادية متنوعة، وتحول الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات والأعمال.

الخصوبة والمواليد

وفي سياق متصل يظهر الكتاب أن من أبرز التغيرات التي شهدتها الإمارات خلال الفترة 1970–2024 تراجع في معدلات المواليد والخصوبة، حيث انخفض معدل المواليد الخام من 31.1 مولوداً لكل ألف نسمة عام 1970 إلى 9.8 مواليد لكل ألف نسمة عام 2024، كما تراجع معدل الخصوبة الإجمالي لكل امرأة من 6.5 مواليد إلى 1.2 مولود لكل امرأة خلال الفترة نفسها، بينما بلغ متوسط الخصوبة نحو 2.7 مولود لكل امرأة.

وترتبط هذه التغيرات بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها: ارتفاع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسن الرعاية الصحية، وتغير أنماط الحياة الأسرية وتأخر سن الجواز والإنجاب، إلى جانب ارتفاع الوعي بالتخطيط الأسري.

ويترتب على انخفاض الخصوبة عدد من الآثار المتباينة. فمن ناحية يساعد انخفاض المواليد على تخفيف الضغوط المستقبلية على الخدمات التعليمية والصحية، ويتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

ومن ناحية أخرى يطرح تحديات مستقبلية تتعلق بالحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية، وتوفير القوى العاملة اللازمة لدعم الاقتصاد، لا سيما في ظل احتمالية ارتفاع نسبة كبار السن. ويعكس هذا المؤشر نضج المجتمع الإماراتي وتقدمه، مع الحاجة إلى وضع سياسات تدعم استدامة النمو السكاني وتعزز الإنتاجية في المستقبل.

تحولات

ويعكس المؤشرات السكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الكتاب خلال الفترة 1970–2024 حجم التحولات التي رافقت مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية، حيث ارتفعت مستويات التحضر والكثافة السكانية، وانخفضت معدلات الإعالة والخصوبة والمواليد، وهو ما أدى إلى تغير واضح في توزيع السكان وتركيبتهم العمرية، وتؤكد هذه التطورات أن النمو السكاني والتحضر كانا من العوامل المرتبطة بتوسع الاقتصاد الإماراتي وتطور المدن والبنية التحتية.

معدل الكثافة السكانية لكل كيلومتر مربع في الإمارات:

4 أشخاص في 1970

150 شخصاً في عام 2024

المتوسط السنوي للكثافة السكانية لكل كيلومتر مربع:

89.8 في الإمارات

53.8 في العالم

المتوسط السنوي لنسبة الإعالة العمرية:

29.1 % الإمارات

60.6 % العالم

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