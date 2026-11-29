

شهد افتتاح الموسم السادس من سوق المزارعين، إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تنظمها بلدية دبي، في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، إقبالاً استثنائياً في يومه الأول، من أفراد المجتمع للتعرف إلى المنتجات الوطنية والزراعة المحلية.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، لـ«البيان»: «استقطب السوق في يومه الأول 18 ألفاً و617 زائراً، الأمر الذي يعكس مكانة السوق وجهة مجتمعية، تجمع بين التسوق والترفيه والتعلم، وتوفير منصة لدعم المزارعين الإماراتيين، وأصحاب المشاريع المحلية».

وأضاف: «انطلقت فعاليات الموسم السادس لسوق المزارعين، أمس السبت، والتي شهدت أكبر مشاركة منذ إطلاقه، بمشاركة 43 من المزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع المحلية، وذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز حضور المنتجات الوطنية، وتوفير قنوات تسويقية مباشرة، تتيح لأصحاب المشاريع والمزارع عرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور».

خطوة نوعية

وحرصت بلدية دبي في خطوة نوعية على تعزز مشاركة الأجيال الناشئة في الأنشطة الزراعية والاقتصادية، حيث خصصت بلدية دبي للمرة الأولى 10 مساحات للأطفال تحت مسمى «المزارعين ورواد الأعمال الصغار»، حيث تتيح لهم هذه المساحات عرض منتجاتهم وبيعها، فضلاً عن اكتساب خبرات عملية في مجالي الزراعة وريادة الأعمال، وتنمية مهارات الابتكار والمسؤولية والإنتاج.

مبادرات

ويتضمن السوق هذا الموسم تقديم مجموعة من التجارب والمبادرات الجديدة، التي تثري تجربة الزوار، من بينها تجربة «طاولة الشيف»، التي تنظم كل أسبوعين، وتتضمن عروض طهي حية باستخدام المنتجات الطازجة المتوفرة في السوق، بما يسلط الضوء على تنوع المنتجات المحلية، وطرق الاستفادة منها في إعداد الأطباق المختلفة، كما تشتمل الفعاليات على تجارب زراعة افتراضية تفاعلية، تعرف الأطفال بمراحل الزراعة، وأساليب العناية بالنباتات، إضافة إلى أجهزة البيع الذاتي للبذور، التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة المنزلية، فضلاً عن تنظيم «المجلس الزراعي الأسبوعي»، الذي يوفر ورش عمل ومحاضرات مجانية لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الوعي بممارسات الزراعة المستدامة.

برنامج متكامل

وحرصت بلدية دبي في هذا الموسم على تقديم برنامج متكامل من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والعائلية في سوق المزارعين، يشمل برنامج «المزارع الصغير» وورش العمل التفاعلية، إلى جانب العروض والفعاليات الاحتفالية.

منصة

وتواصل بلدية دبي من خلال مبادرة سوق المزارعين توفير منصة داعمة للمزارعين الإماراتيين، وأصحاب المشاريع المحلية، عبر إتاحة مساحات العرض والبيع، وتقديم التجهيزات والخدمات اللوجستية والمستلزمات الزراعية، إلى جانب الورش التوعوية والدورات التدريبية، والاستشارات الإرشادية.

ويستقبل سوق المزارعين زواره في الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج كل يوم سبت وأحد، حتى 31 يناير 2027، ليشكل وجهة ترفيهية وتسويقية وتعليمية للعائلات وسكان دبي وزوارها، وفرصة لدعم المنتج الإماراتي، وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من مصادرها.