

رسمت وزارة التربية والتعليم ملامح شراكة تكاملية بين الأسرة والمدرسة لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية، مستندة إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية الأولى، وتمكين أولياء الأمور من أداء دور فاعل في دعم تعلم أبنائهم، ومساعدتهم على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.



وحدد دليل أولياء الأمور للذكاء الاصطناعي في التعليم، الصادر عن وزارة التربية والتعليم ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، سبعة مرتكزات لدعم الثقافة في الذكاء الاصطناعي داخل الأسرة، تشمل الحوار والمشاركة، وتعليم الاستخدام المسؤول، وتقديم نماذج إيجابية للسلوك الرقمي، والتعلم المشترك، والاستعانة بأمثلة من الحياة اليومية، ووضع حدود صحية للاستخدام، وترسيخ مفهوم الذكاء الاصطناعي بوصفه رفيقاً داعماً للتعلم ضمن إطار متوازن وأخلاقي.

وأكدت الوزارة أن أولياء الأمور ليسوا مطالبين بامتلاك خبرات تقنية متخصصة لأداء دورهم في هذه المنظومة، مشيرة إلى أن الاهتمام والفضول والحوار المستمر وتبني العادات الصحية تمثل عناصر أساسية في مساعدة الأبناء على استخدام التكنولوجيا بكفاءة وأمان.

تعلم أسري مشترك

ودعا الدليل الأسر إلى مشاركة الأبناء في استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، ومراجعة النتائج التي تقدمها، وتنفيذ تجارب مشتركة في مجالات الكتابة والفنون والواجبات المدرسية، ومشاهدة المواد التوعوية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، ومناقشة فوائدها ومخاطرها.

كما شجع على الاستعانة بأمثلة من الحياة اليومية لتبسيط المفاهيم التقنية، من خلال توضيح آليات عمل المساعدات الصوتية، وكيفية تقديم التطبيقات توصيات بناء على تفضيلات المستخدمين، ودور الذكاء الاصطناعي في توقع الازدحام المروري وتحديد المسارات، وتخصيص مستويات التعلم في المنصات المدرسية.

ويتيح هذا النهج للأطفال فهم العلاقة بين التكنولوجيا وحياتهم اليومية، وإدراك إمكانات الأنظمة الذكية وحدودها، بما يعزز قدرتهم على التعامل معها بصورة واعية ومسؤولة.

تأهيل الكوادر التعليمية

وفي الجانب المدرسي، أكدت الوزارة أن المعلمين سيتلقون دورات متخصصة للتطوير المهني، إلى جانب توفير الموارد التعليمية التي تساعدهم على تدريس مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأدواته وممارساته الأخلاقية بفاعلية.

ويستند منهج الثقافة في الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة مجالات رئيسة، تشمل الأسس والمبادئ، والتطبيقات والابتكار والممارسة، والاستخدام المسؤول والأخلاقي، بما يحقق التكامل بين المعرفة التقنية ومهارات التفكير وحل المشكلات والمسؤولية الإنسانية.

ويطبق المنهج بصورة إلزامية من رياض الأطفال حتى الصف العاشر، فيما يرتبط تدريسه في الصفين الحادي عشر والثاني عشر باختيار الطالب مادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ويجري تقييم تقدم الطلبة من خلال المشروعات والأنشطة العملية والتقييمات المقررة ضمن المادة.

مسؤولية تربوية مشتركة

وشدد الدليل على أهمية توجيه الأسر أبناءها إلى استخدام الأدوات التي تعتمدها أو توصي بها المدارس أو وزارة التربية والتعليم، والتواصل الفوري مع الإدارات المدرسية عند حدوث مشكلات تتعلق بالتنمر الإلكتروني أو الاختراق أو إساءة استخدام البيانات.

وتعكس هذه التوجيهات أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والأسر، بحيث تتولى المدرسة بناء المعارف والمهارات التقنية، فيما تدعم الأسرة الممارسات اليومية المسؤولة، وتسهم في ترسيخ قيم الأمانة والاحترام والخصوصية والقيم الإماراتية.

وتستهدف المنظومة إعداد أجيال لا تكتفي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتلك القدرة على فهمها وتقييمها وتوظيفها في الابتكار وحل التحديات الواقعية، مع المحافظة على استقلالية التفكير والقيم الإنسانية.