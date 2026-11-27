

أكد سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة «قصص من عزيمتنا» أتاحت لأفراد من مختلف الجنسيات والأعمار، على اختلاف خبراتهم في التصوير وصناعة الأفلام، أن يرووا تجارب عاشوها في الإمارات، وما لمسوه من تعاون وتلاحم بين أفراد المجتمع في مواجهة الظروف الصعبة.

وقال المرزوقي لـ«البيان» إن «حب الوطن لا يقتصر على الإماراتيين»، مشيراً إلى أن الأفلام التي قدّمها المقيمون عبّرت عن شعورهم بأن الإمارات وطن لهم إلى جانب أوطانهم الأصلية، من خلال قصص عاشوها على أرضها.

وأقيم حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية تحت شعار «55 عاماً، 55 فيلماً، وطن واحد»، ضمن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 55.

والتقت «البيان» بثلاثة من الفائزين المقيمين، رووا كيف تحوّلت تجاربهم والقصص التي عرفوها في الإمارات إلى أفلام قصيرة.

تجربة الأمان

وقال المخرج السريلانكي نيلان كوراي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فئة صنّاع الأفلام عن فيلمه القصير «أبطال صامتون»، إنه استلهم من تجربته في الإمارات فكرة فيلم رسوم متحركة تدور أحداثه داخل مستعمرة نحل. وأوضح أنه اختار المستعمرة لما رآه من أوجه شبه بين طريقة تنظيمها وما لمسه من تعاون وتكاتف في المجتمع الإماراتي.

وأضاف كوراي، الذي يعمل في أبوظبي في مجال السرد بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أن رغبته في مشاركة هذه التجربة دفعته إلى المشاركة في المسابقة، معرباً عن فخره بالفوز.

«الخطاف» يتتبّع ثلاثة أجيال

وفاز نفيد رؤوف، الذي يعمل في تلفزيون دبي، بجائزة أفضل فيلم ضمن فئة صنّاع الأفلام عن فيلمه «الخطاف». وقال إن الفكرة بدأت بقصة عن العمل في الجيش، ثم وسّعها لتشمل الأطباء وأفراد الشرطة والدفاع المدني، والأسر التي تساندهم وتنتظر عودتهم وتتتبّع الحكاية ثلاثة أجيال، أراد من خلالها إبراز كيف ينقل الآباء خبراتهم وإحساسهم بالمسؤولية إلى أبنائهم.

واستخدم رؤوف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنفيذ الفيلم واستعان بزملائه الإماراتيين في تصحيح نطق بعض الكلمات باللهجة الإماراتية في النسخة المولّدة.

رحلة العزيمة

وفاز أندرو جاريد جيمس يوسف بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن فئة صنّاع الأفلام عن فيلمه «رحلة العزيمة (قصة مروى)». وقال إن زوجته، التي تولّت إنتاج الفيلم، اقترحت عليه أن يسأل صديقتهما مروى إن كانت ترغب في مشاركة قصتها ومع توالي اللقاءات معها، تعرّفا إلى تفاصيل ما عاشته هي وأسرتها، وهو ما دفعهما إلى توثيق تجربتها.

وأضاف أنه يعيش في الإمارات منذ سبع سنوات ويشعر بأنها وطن له أيضاً، وأنه فخور بالمشاركة في مسابقة وطنية وبالتقدير الذي حظي به الفيلم وقال إنه اختار الأسلوب الوثائقي لأنه يؤمن أن السينما يصنعها الناس للناس، وأنه يبحث عن الواقعية في سرد التجارب الإنسانية.

وأتاحت المسابقة للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي التوليدي التعرّف إلى مواهب صنّاع الأفلام، والاطلاع على كيفية توظيفهم هذه الأدوات في تنفيذ أعمالهم، وبحث فرص دعمهم في تطوير أفكارهم.

وقال صالح الكندي، مخرج إبداعي متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، إن حضوره المسابقة جاء للاطلاع على التقنيات التي استخدمها المشاركون وكيفية دمجها في أفلامهم، في ظل التطور المتسارع الذي شهدته هذه الأدوات بين عامي 2022 و2026.

وأوضح الكندي أن مشاهدة الأفلام والاستماع إلى صنّاعها يساعدان على فهم الطرق التي اتبعوها وتقييم توظيفهم للتقنيات. وأضاف أن بعض البرامج تتطور من أسبوع إلى آخر، ما يتيح بحث سبل دعم المشاركين وتطوير أفكارهم وتعريفهم بطرق أسهل لتنفيذها.