

من حكايات الوفاء التي تستحضر جهود حماة الوطن، إلى قصص إنسانية ترصد تفاصيل الأمن والطمأنينة، تنوّعت المعالجات السينمائية في مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية «قصص من عزيمتنا»، التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وينظمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، لتقدم صورة إبداعية عن وطن متفرد مجيد تلتقي على محبته جنسيات وثقافات مختلفة. ومن خلال 55 فيلماً، احتفاءً بـ55 عاماً من مسيرة الاتحاد، كشفت التجربة عن طاقات واعدة، واستكشفت إمكانات الذكاء الاصطناعي في توسيع آفاق السرد البصري، وأثارت نقاشاً حول مستقبل السينما وأهمية الموهبة والتأهيل في صناعتها.

وخلال حفل عرض الأفلام المتأهلة وتوزيع الجوائز، الذي أقامه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أول من أمس، في «روكسي سينما» بـ«دبي هيلز مول»، استطلعت «البيان» آراء سينمائيين وأعضاء لجنة التحكيم وفائزين، حول دلالات المبادرة وتجاربها الإبداعية وآفاق تطور الفيلم القصير.

منظومة سينمائية

وأكد سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، عضو لجنة التحكيم، أن السينما الإماراتية تستند إلى تجارب فنية ممتدة لأكثر من ثلاثة إلى أربعة عقود، أسهمت مؤسسات وطنية في تطويرها، موضحاً أن المسابقة أتاحت لمختلف فئات المجتمع التعبير عن محبتهم للإمارات، وتجسيد روح العمل المشترك بين نحو 200 جنسية تقيم على أرضها. واعتبر أن تنوع المشاركات يعكس واقع التعايش والاستقرار، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أتاح للهواة والمحترفين فرصاً جديدة لرواية قصصهم، وسيكون أداة مهمة في مستقبل الصناعة السينمائية.

من جانبها، أكدت الشاعرة والفنانة والسينمائية نجوم الغانم، عضو لجنة التحكيم، أن المبادرة شكلت مساحة مفتوحة للمواطنين والمقيمين والطلبة والهواة والمحترفين، للتعبير عن قراءاتهم لمرحلة صعبة عاشها المجتمع وما رافقها من قلق وحاجة إلى الطمأنينة. وشددت على أن السينما صناعة جادة تستند إلى التعليم والتدريب وإتقان الكتابة والتصوير، مشيرةً إلى أن محدودية الخبرة في بعض الأعمال أمر متوقع في التجارب الأولى، في حين تكمن أهمية المبادرة في ظهور أصوات ورؤى إبداعية جديدة. واقترحت تخصيص فرص تدريبية للشباب داخل الاستوديوهات والمشروعات السينمائية الكبرى.

بدورها، رأت المخرجة والمنتجة نهلة الفهد أن الفيلم القصير يمثل نقطة انطلاق مناسبة للمبتدئين، لما يوفره من مساحة للتجربة واكتساب مهارات الكتابة والتصوير والإنتاج، لافتةً إلى حضوره المتنامي في المهرجانات العالمية، ونجاح مخرجين انتقلوا منه إلى صناعة الأفلام الطويلة. وفي شأن الذكاء الاصطناعي، أكدت أهمية الاستفادة من إمكاناته، مع الحفاظ على الحس الإنساني والصدق العاطفي اللذين يمنحان الأداء التمثيلي تأثيره في الجمهور.

بطولات وطنية

وتترجم الأفلام الفائزة هذه الرؤى إلى تجارب بصرية تستلهم قصصاً إنسانية ووطنية، إذ أكد عبدالله البلوشي، الفائز بجائزة أفضل فيلم متحرك عن «الكرسي الفارغ»، أن فكرة العمل تبلورت فور اطلاعه على إعلان المسابقة، موضحاً أنه اعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في التصوير والفيديو والإخراج وتأليف الموسيقى، واختار أسلوب «الأنيميشن الطيني» لتقديم حكايته.

وأوضح أن الفيلم يقدم كرسياً ينتظر أصحاب البطولات من رجال الأمن والدفاع والكوادر الطبية وكل من أسهم في حماية الوطن، مواطناً كان أو مقيماً، ليكون الكرسي راوياً يوجه رسالة شكر وتقدير إليهم. وأشار إلى أن بصمة المبدع في القصة والحوار والتفاصيل هي ما تمنح العمل روحه وشخصيته، مهما تطورت الأدوات التقنية.

أما بلال مهدي، الفائز بجائزة أفضل فيلم مولد بالذكاء الاصطناعي عن «ساهر»، فاستلهم عمله من الأجواء التي شهدتها الإمارات أواخر فبراير ومطلع مارس 2026، مقدماً حكاية أحد العاملين في الدفاع الجوي الذي يغادر أسرته وطفلته لأداء واجبه، في حين ينعم الآخرون بدفء عائلاتهم. ووصف الفيلم بأنه رسالة شكر وتقدير من المواطنين والمقيمين إلى هذه الفئة، موضحاً أنه تعمد توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأداء وتعبيرات الوجه ودفء الصوت، مؤكداً أن تطور أدواته يفتح آفاقاً جديدة للإبداع السينمائي.

وفي تجربة تجمع التقنية بالذاكرة الوطنية، فازت الطالبة شيخة سعيد النيادي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن «ثيل الغافة». وأكدت الدكتورة نسمة عمر، عضو هيئة التدريس بكلية العلاقات العامة والإعلام في جامعة ليوا والمشرفة على المشروع، أن العمل جاء ثمرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مساق «مقدمة الذكاء الاصطناعي»، مستلهماً محبة الطالبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تمثله شجرة الغاف من قيم الاهتمام بالطبيعة وتعمير الأرض. وأضافت أن الهوية البصرية استندت إلى الألوان الترابية المستوحاة من الرمال والصحراء والبيئة الإماراتية، مشيدةً بجهد الطالبة، وداعيةً إلى توسيع المبادرات الإبداعية التي تمنح طلبة الجامعات فرصاً للابتكار والتطور.