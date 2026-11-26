مطالب بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات وتشريعات تفصيلية

امتلاك تقنيات القيادة الذاتية لا يمنح الأفراد حق تفعيلها على الطرق العامة

ضرورة تكثيف التوعية بالفروق بين أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية

مطالب بقوانين تحدد ضوابط الاستخدام الآمن لأنظمة القيادة الذاتية الجزئية

مركبات تضيء مصابيحها بألوان خاصة في وضعية القيادة الآلية تثير الهلع بين مستخدمي الطرق

مطالب بإلزام ملاك المركبات بإقرار عدم استخدام تقنيات القيادة الذاتية خارج الحدود المسموح بها

مركبة تسير على الطريق السريع تضيء مصابيحها ألواناً خاصة تشير إلى تفعيل تقنيات القيادة الذاتية، وأخرى تشق طريقها وسط الازدحام المروري، فيما تتولى أنظمتها الذكية المحدودة التحكم في السرعة والتوجيه، وسائقها منشغل بهاتفه أو بقسط من الراحة، وثالثة يتباهى قائدها أمام الآخرين بقدرة سيارته على قطع مسافات طويلة والمحافظة على مسارها دون تدخل مستمر منه، مشاهد تعكس جانباً من التحول المتسارع في صناعة المركبات، لكنها تثير في المقابل تساؤلات ملحّة تتجاوز حدود الإعجاب بالتكنولوجيا إلى صميم السلامة المرورية: هل يدرك هؤلاء السائقون حدود التقنيات التي يستخدمونها وقدرتها؟ وهل امتلاك مركبة مزودة ببعض خصائص القيادة الذاتية يمنح صاحبها الحق في استخدامها دون قيود على الطرق العامة؟

اختبار القدرات

وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع دخول طرز حديثة إلى أسواق الدولة مزودة بتقنيات متقدمة للقيادة الذاتية، وما يصاحبها من اندفاع بعض السائقين نحو اختبار قدراتها، متجاهلين أن توافر هذه الإمكانات في المركبة لا يعني السماح بتفعيلها واستخدامها للقيادة المستقلة على الطرق العامة وفقاً للقوانين، وخصوصاً أن تجارب وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الدولة، التي بدأت منذ سنوات طويلة، خضعت لأطر تنظيمية ورقابية دقيقة، واقتصرت على شركات مصرح لها، ضمن نطاقات تشغيل ومسارات محددة، وبإشراف مباشر من الجهات المعنية، لضمان سلامة مستخدمي الطرق.

وتكمن خطورة المشهد في اتساع الفجوة بين ما تستطيع المركبة القيام به تقنياً وما يسمح لقائدها بممارسته فعلياً، فضلاً عن الخلط لدى بعض السائقين بين أنظمة مساعدة القيادة وتقنيات القيادة الذاتية الأكثر تقدماً، إذ إن مثبت السرعة التكيفي، وأنظمة التحذير من الانحراف عن المسار والمساعدة على البقاء فيه، وتقنيات تفادي التصادم والكبح التلقائي، وغيرها من التقنيات صممت لتساند السائق وتعزز قدرته على القيادة الآمنة، لا لتحل محله أو تعفيه من مسؤولياته، حتى وإن أظهرت قدرة على التحكم في سرعة المركبة واتجاهها.

حدود الاستخدام

وبين الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا والحدود الآمنة لاستخدامها، تبرز ممارسات قد تحول تقنيات صممت لتعزيز السلامة المرورية إلى مصدر محتمل للخطر، حين يتخلى السائق عن مسؤولياته خلف المقود، ويحول الطريق العام إلى ساحة لاختبار قدرات مركبته، دون أن يكون الآخرون طرفاً في قراره أو مدركين للمخاطر التي قد تترتب عليه.

وفي هذا السياق، أكد مستخدمو طرق أن الاعتماد المفرط على تقنيات القيادة الذاتية بات حديث المجالس وخصوصاً لدى فئة الشباب، وسلوكاً ملحوظاً لدى عدد من قائدي المركبات، وخصوصاً على الطرق السريعة وأثناء الازدحامات المرورية، حيث أصبحت مشاهدة سائقين ينشغلون عن الطريق تاركين للأنظمة الذكية مهمة التحكم في سرعة مركباتهم وتوجيهها، فضلاً عن مرور مركبات تضيء مصابيحها بألوان خاصة تشير إلى تفعيل بعض خصائص القيادة الآلية أمراً يتكرر بين الحين والآخر.

تغليظ العقوبات

وطالبوا بتغليظ العقوبات على الممارسات غير الآمنة المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، والإسراع في إصدار تشريعات تفصيلية تنظم استخدامها من قبل الأفراد، وتحدد الأنظمة المسموح بتفعيلها وحدود استخدامها الآمن، والتحقق من مدى جاهزيتها للعمل على طرق الدولة، أسوة بمشاريع التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة، التي خضعت لسنوات من الاختبارات والتقييمات الفنية والميدانية قبل السماح بتشغيلها ضمن نطاقات محددة وتحت إشراف الجهات المختصة.

وطالب المواطن علي سعيد النقبي، بإخضاع أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة في المركبات الخاصة لاختبارات محلية حتى وإن كانت جزئية قبل السماح باستخدام وظائف القيادة الذاتية والمساعدة، مؤكداً أن توافر هذه التقنيات ضمن مواصفات المركبة لا يعني بالضرورة جاهزيتها للتشغيل على طرق الدولة، أو حصول مالكها على الموافقات اللازمة لاستخدامها.

وأشار إلى أن الجهات المعنية أمضت سنوات في اختبار المركبات ذاتية القيادة المخصصة للتشغيل التجاري، رغم إشراف شركات متخصصة على تشغيلها ومتابعة أدائها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى خضوع التقنيات المتاحة في المركبات الخاصة وخصوصاً الطرز التي دخلت الأسواق حديثاً لاختبارات مماثلة، وخصوصاً مع مشاهدة اليوم مركبات يتبين من الأنوار التي تضيئها تفعيل خاصية القيادة الذاتية وهو ما يسبب رعباً لمن يشاهدها.

وشدد على أهمية تكثيف التوعية بالفروق بين أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية، وتوضيح حدود استخدام كل تقنية، مشيراً إلى أن قدرة المركبة على التحكم في سرعتها واتجاهها والمحافظة على مسارها لا تعني بالضرورة قدرتها على التعامل مع جميع المتغيرات المرورية دون تدخل بشري.

عقوبات رادعة

من جانبه، طالب المواطن أحمد سعيد، بتطوير منظومة المخالفات والعقوبات المرورية بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة المركبات، واستحداث مخالفات محددة لإساءة استخدام تقنيات القيادة الذاتية، وتغليظ العقوبات على السائقين الذين يتعمدون التخلي عن مراقبة الطريق وتسليم مهام القيادة للأنظمة الإلكترونية خارج الحدود المسموح بها.

وأكد أهمية دراسة مدى كفاية المخالفات الحالية للتعامل مع الممارسات المستجدة، وخصوصاً أن التخلي عن مهام القيادة والاعتماد بصورة كاملة على أنظمة إلكترونية غير معتمدة للقيادة المستقلة قد ينطوي على مخاطر تتجاوز مفهوم الانشغال التقليدي عن الطريق.

ودعا إلى تطوير أدوات الرقابة المرورية بما يمكن الجهات المختصة من رصد حالات الاستخدام غير الآمن لهذه التقنيات، وتشديد العقوبات عند تكرار المخالفة أو تعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن الطرق العامة ليست ميداناً للتجارب الفردية، وأن رغبة بعض السائقين في استعراض قدرات مركباتهم ينبغي ألا تكون على حساب سلامة الآخرين.

مسؤولية قانونية

بدوره، طالب المواطن عبدالله الكتبي، بدراسة إلزام ملاك المركبات المزودة بأنظمة القيادة الذاتية بمختلف درجاتها بالتوقيع على إقرار عند ترخيصها للسير على الطرقات في الدولة، بما يضمن تحديد الخصائص المسموح باستخدامها، والقيود المفروضة على تشغيلها، والمسؤوليات القانونية التي يتحملها السائق عند تفعيلها، بما يضمن إدراكه الكامل لحدود التقنية قبل استخدامها على الطريق.

من جانبه، قال ماجد السهلاوي، متخصص في بيع وشراء والمركبات: إن القضية تزداد تعقيداً مع دخول طرز حديثة إلى أسواق الدولة، بعضها مستورد من خارج شبكات الوكلاء المعتمدين، ومزود بأنظمة وبرمجيات قد تكون مخصصة لأسواق أخرى، ما يستدعي التحقق من توافقها مع المتطلبات المحلية، ومدى ملاءمتها للبيئة المرورية في الدولة.

ودعا إلى تحديد مسؤوليات الوكلاء والمستوردين في توعية المشترين بالخصائص التقنية للمركبات، والتمييز بين المواصفات التي توفرها الشركات المصنعة والخصائص المصرح باستخدامها محلياً، وعدم الاكتفاء بالترويج لقدرات المركبة دون توضيح القيود المرتبطة بتشغيلها.

متطلبات تنظيمية

كما طالب بوضع ضوابط للتحديثات البرمجية التي تتيحها الشركات المصنعة بعد تسجيل المركبة، والتي قد تضيف وظائف جديدة أو توسع قدرات القيادة الذاتية دون إجراء تعديلات مادية عليها، مؤكداً أهمية إخضاع هذه الخصائص للمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة قبل استخدامها.

وشدد على ضرورة أن يسبق التشريعات اتساع نطاق الاستخدام الفردي لهذه التقنيات، من خلال وضع قواعد تفصيلية تحدد مستويات الأتمتة المسموح بها، ومتطلبات الاختبار والترخيص، وحدود التشغيل الآمن، ومسؤوليات السائقين والوكلاء والمستوردين، والمخالفات المترتبة على تجاوزها، بما يضمن أن يظل التطور التكنولوجي وسيلة لتعزيز السلامة المرورية، لا مصدراً جديداً للمخاطر.

خلل تقني

بدوره، قال سعيد الجنيبي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «EVS» لصيانة السيارات، إن البيانات المسجلة في أنظمة المركبات الحديثة تؤدي دوراً مهماً في التحقيق في الحوادث المرورية، إذ تتيح التعرف إلى أنظمة القيادة التي كانت مفعلة لحظة وقوع الحادث، وتحديد ما إذا كانت حركة المركبة ناتجة عن تدخل السائق أم عن استجابة الأنظمة الذكية.

وأوضح أن تحليل هذه البيانات ومقارنتها بتسجيلات الكاميرات يساعد على الوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة عن مسارها، وما إذا كان نتيجة محاولة النظام تفادي عائق على الطريق، أم ناجماً عن خلل تقني أو تدخل من قائد المركبة.

وبيّن الجنيبي أن أنظمة مساعدة السائق، ومنها «أوتوبايلوت» ومثبت السرعة ونظام المحافظة على المسار، تتولى تنفيذ بعض مهام القيادة، لكنها لا تعفي السائق من مسؤولية مراقبة الطريق والاستعداد للتدخل في أي لحظة، مشيراً إلى أن خطورة الاعتماد المفرط على هذه التقنيات تكمن في احتمال مواجهة المركبة مواقف مرورية مفاجئة تتجاوز قدرات النظام وتتطلب تدخلاً بشرياً سريعاً.

تخطيط الطرق

وأشار إلى أن التقنيات والأنظمة المساعدة تتفاوت في مستويات النضج والدقة والكفاءة من شركة مصنعة إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الشركات على الكاميرات في قراءة محيط المركبة، فيما تجمع أخرى بين الكاميرات ومستشعرات «ليدار» وتقنيات إضافية لتعزيز قدرتها على رصد الأجسام والمتغيرات المحيطة بها، لافتاً إلى أن جودة تخطيط الطرق ووضوح العلامات الأرضية والمسارات من العوامل التي تساعد هذه الأنظمة على أداء وظائفها بكفاءة.

ولفت الجنيبي إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي تناول المركبات ذاتية القيادة، فيما يجري تشغيل المركبات من دون سائق ضمن مشاريع تشرف عليها الجهات المختصة، ومنها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، موضحاً أنه لم يعلن حتى الآن عن السماح للأفراد باستخدام تقنيات القيادة الذاتية الكاملة على الطرق العامة، ومتوقعاً أن يحظى ملف تنظيم استخدامها الفردي بمزيد من النقاش خلال الفترة المقبلة، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات وتوسع الشركات المصنعة في توفيرها ضمن مواصفات مركباتها.

أخطاء تصنيعية

من جانبه قال علاء الدين صبحي داود، مدير عام المعهد الوطني للسلامة المرورية، إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، ورغم ما توفره هذه التقنيات من فوائد للأفراد والمجتمعات، فإنها لا تخلو من سلبيات، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بقيادة المركبات على الطرق، إذ تصبح حياة مستخدمي الطرق وسلامة الممتلكات العامة والخاصة على المحك، ولا سيما عند الاعتماد على تقنيات القيادة الذاتية والاستغناء عن مهارات السائق وخبراته وقدرته على إدراك المخاطر والتعامل معها.

وأوضح أن القيادة الآمنة لا تقتصر على توجيه المركبة والسيطرة عليها، وهي مهام تؤديها هذه التقنيات ضمن حدود معينة، نظراً لاحتمال تأثرها بعوامل خارجية أو أخطاء تصنيعية، بل تتطلب من السائق إدراك الحالة المرورية وطبيعة انسيابية حركة السير، واستباق الأحداث المحتمل وقوعها على الطريق، واتخاذ ردود الفعل المناسبة تجاه مختلف المواقف والمتغيرات المرورية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في الدولة وضعت هذه التحديات نصب أعينها، واتخذت عدداً من الإجراءات لتنظيم تفعيل خصائص القيادة الذاتية في المركبات، من خلال إصدار تشريعات تنظم تشغيلها واستخدامها.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور خصص المادة (43) لتنظيم عمل المركبات ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن المادة لم تحدد بصورة مباشرة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الحوادث المرورية الناجمة عن تشغيلها، فيما أصدرت إمارة دبي القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، والذي تضمن جملة من الالتزامات والعقوبات، ولا سيما في المادتين (15) و(19)، إلى جانب قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2026، الذي تناول مراحل تشغيل هذه المركبات والضوابط المرتبطة باستخدامها، ومن بينها ما ورد في المادتين (6) و(7).

سلامة مرورية

وتطرق إلى أهمية استحداث مخالفات محددة وتغليظ العقوبات على الممارسات غير الآمنة المرتبطة باستخدام تقنيات القيادة الذاتية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها على مستوى إمارات الدولة كافة، وهي مطالب دعا إليها العديد من المختصين في مجال السلامة المرورية، بما يكفل حماية مستخدمي الطرق ويعزز مستويات السلامة المرورية.

وحظرت المادة (7) من قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2026، بشأن اعتماد الأنشطة المرتبطة باستعمالات المركبة ذاتية القيادة ومراحل تشغيلها في إمارة دبي، على الأفراد المالكين للمركبات ذاتية القيادة المعدة للاستخدام الشخصي، تفعيل نظام القيادة الآلي إلا في المرحلة الثالثة من مراحل التشغيل، وبعد الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات، مشترطة أن يكون الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة هو مصدرها عند تسجيلها للمرة الأولى في الدولة.

وألزمت المادة مالك المركبة، في حال موافقة الهيئة على تفعيل نظام القيادة الآلي، بتفعيله بعلم الوكيل أو تحت إشرافه المباشر، واستخدام المركبة ضمن الطرق والمسارات والمناطق التي تحددها الهيئة، ووجود شخص لمرافقة الأطفال داخل المركبة، وفق الأعمار التي يحددها قرار من المدير العام، فضلاً عن الامتثال لجميع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة، وإخطار الهيئة فوراً بأي خلل في نظام القيادة الآلي، والالتزام بأي اشتراطات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

ونصت المادة على تسجيل وترخيص المركبة ذاتية القيادة كمركبة عادية في حال عدم تفعيل نظام القيادة الآلي، وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.

كما ألزمت مالك المركبة، في جميع الأحوال، بتقديم تعهد إلى الهيئة بعدم تفعيل نظام القيادة الآلي بعد تسجيل المركبة وترخيصها، وتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تنشأ عن تفعيل النظام دون الحصول على موافقة الهيئة.