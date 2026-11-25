

عبّر عرسان من دبي شاركوا في مبادرة «أفراح الإمارات»، التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، عن سعادتهم باجتماع فرحتين في مناسبة واحدة؛ الأولى بإقامة عرسهم الجماعي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، والثانية بزفافهم وبدء حياتهم الزوجية، مؤكدين أن هذه المناسبة الاستثنائية ستظل محفورة في ذاكرتهم طوال حياتهم.

وقال خالد أحمد إن تزامن حفل زفافه مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد يمنح المناسبة مكانة خاصة في نفسه، إذ تتزامن بداية مرحلة جديدة من حياته مع مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، مشيراً إلى أن مبادرة «أفراح الإمارات» تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الوطن، وحرصها على دعم الشباب المقبلين على الزواج ومساندتهم في تأسيس أسر مستقرة.

من جانبه، قال راشد المرزوقي إن إقامة مبادرة «أفراح الإمارات» في مختلف إمارات الدولة، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ55، تحمل دلالات وطنية واجتماعية عميقة، إذ يتشارك العرسان وأسرهم فرحة الزواج في مناسبة تجسد وحدة المجتمع الإماراتي وتلاحمه، مشيراً إلى أن المبادرة تمنح الأعراس الجماعية مفهوماً أوسع، يتجاوز تخفيف تكاليف الزواج إلى ترسيخ ثقافة اجتماعية تحتفي ببساطة الاحتفال وجوهر المناسبة.

وأضاف أن دعم الشباب في مستهل حياتهم الزوجية يتيح لهم توجيه إمكاناتهم المالية نحو أولويات بناء الأسرة ومتطلباتها المستقبلية، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير مقومات الاستقرار الأسري، وتهيئة الظروف التي تشجع الشباب على الزواج وتحمل مسؤولياتهم، بما يسهم في بناء أجيال تنشأ في بيئة أسرية مستقرة ومتماسكة.

ثقافة التيسير

وأعرب عبدالله يوسف الزرعوني عن اعتزازه بالمشاركة في العرس الجماعي، لافتاً إلى أن اختيار هذه المناسبة الوطنية لإقامة الحفل يضاعف مشاعر الفرح، ويمنح العرسان ذكريات جميلة ستظل حاضرة في وجدانهم. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ ثقافة التيسير في الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتشجيعهم على بدء حياتهم الزوجية بعيداً عن المبالغة في تكاليف حفلات الزفاف.

وفي السياق ذاته، أعرب أحمد الشحي عن سعادته بتزامن بداية حياته الزوجية مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة في الأعوام المقبلة سيحمل بالنسبة إليه معاني إضافية، إذ سيستعيد معها ذكريات زفافه وبداية حياته الأسرية، مثمناً الجهود المبذولة لتنظيم المبادرة وإدخال الفرحة إلى نفوس الشباب وأسرهم، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.