

في 22 مايو 2013، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاعدة جديدة للعمل الحكومي، بقوله: «الحكومة الناجحة هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها». وبعد 13 عاماً، تأخذ الإمارات هذه الرؤية إلى مستوى جديد، تتجاوز فيه إتاحة الخدمات الحكومية للإنسان أينما كان، إلى بناء منظومة تفهم احتياجاته وتستبقها، وتوظّف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملاته.

ففي غضون أقل من أسبوع، حلّت الإمارات خامسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، وتصدّرت دبي مدن العالم في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت، محققة العلامة الكاملة، وأطلقت الدولة الشكل الجديد لخدماتها الحكومية المعتمد على الذكاء الاصطناعي، قبل أن تتصدّر الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي، الذي أُعلنت نتائجه، الثلاثاء، في دبي، محققة 60.4 نقطة.

منذ مطلع الألفية، بدأت الإمارات مسيرة التحول نحو الحكومة الإلكترونية، فيما شكّل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية عام 2013، محطة مفصلية نقلت الخدمات الحكومية إلى الهواتف المتحركة، وجعلت الحصول عليها متاحاً على مدار الساعة، دون التقيد بمكان أو زمان.

وبعد عامين من إطلاق المبادرة، بلغت نسبة إنجاز التحول الذكي في الخدمات الحكومية الرئيسية التي يستخدمها المتعاملون يومياً 96.3%، فيما أُتيحت 337 خدمة أساسية عبر الهواتف المتحركة.

وفي أكتوبر 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، فيما اعتمد مجلس الوزراء عام 2021 استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.

لكن التحول الأكثر عمقاً لم يكن في الوسيلة التي يحصل الإنسان من خلالها على الخدمة، وإنما في إعادة بناء منظومة العمل الحكومي التي تقف خلفها.

بنية تحتية تصنع التفوق

شكّل الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية إحدى الركائز الأساسية لتطور العمل الحكومي، إذ حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً بالاشتراك مع دول أخرى في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفق تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2026.

وفي أبريل 2025، أظهرت نتائج التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأوروبي للألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بلوغ نسبة التغطية في الإمارات 99.5%، استناداً إلى بيانات عام 2024، لتواصل الدولة تصدّرها العالم في هذا المجال منذ عام 2016.

وشكّل إطلاق الهوية الرقمية الوطنية «UAE PASS» في أكتوبر 2018 محطة نوعية، إذ أتاحت للمتعاملين الوصول إلى خدمات جهات متعددة والتوقيع على الوثائق إلكترونياً باستخدام هوية موحدة، تجاوز عدد مستخدميها 13 مليوناً، وفق البيانات المعلنة في أبريل 2026.

وفي 11 ديسمبر 2021، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي آنذاك، نجاح حكومة دبي في التحول إلى أول حكومة لا ورقية بالكامل على مستوى العالم، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشملت الاستراتيجية 45 جهة حكومية، وأسهمت في الاستغناء عن أكثر من 336 مليون ورقة، وتوفير ما يزيد على 1.3 مليار درهم، وأكثر من 14 مليون ساعة عمل، بما يكشف عن العائد الاقتصادي للتحول الرقمي وأثره في رفع الإنتاجية.

ولم تكتفِ الإمارات بتحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، بل أعادت النظر في ضرورة الإجراءات ذاتها، عبر برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته في نوفمبر 2023، وأسفر خلال دورتين عن إلغاء أكثر من سبعة آلاف إجراء واشتراط غير ضروري، وفق النتائج التي استعرضها مجلس الوزراء في الخامس من يناير 2026.

وتقدم «باقة العمل»، التي أطلقتها حكومة الإمارات في السادس من مارس 2024، نموذجاً عملياً لهذا التحول، إذ جمعت ثماني خدمات كانت تُقدَّم عبر خمس منصات في تجربة موحدة، وقلّصت مدة إنجاز المعاملات من 30 يوم عمل إلى خمسة أيام، والخطوات من 15 إلى خمس، والوثائق المطلوبة من 16 إلى خمس، والزيارات من سبع إلى اثنتين.

وفي يونيو من العام ذاته، توسّع تطبيق الباقة ليشمل جميع إمارات الدولة، لتنتقل مسؤولية التنسيق بين المؤسسات من المتعامل إلى المنظومة الحكومية نفسها.

الريادة بلغة الأرقام

في الثاني من سبتمبر 2026، استعرض مجلس الوزراء نتائج التحول الرقمي الحكومي لعام 2025، التي أظهرت إنجاز أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية، وتوفير 1633 خدمة رقمية، وتنفيذ 471 مشروعاً للتحول الرقمي الحكومي، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%.

وتتكامل هذه الجهود مع تجارب الحكومات المحلية. ففي أبوظبي، توفر منصة «تم» أكثر من 1200 خدمة حكومية وخاصة، يستفيد منها 4.9 ملايين متعامل، وتنجز عبرها أكثر من 18 مليون معاملة سنوياً، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين 94.5%، وفق البيانات المعلنة في السادس من نوفمبر الجاري.

وفي دبي، تُوّجت مسيرة تطوير الخدمات الرقمية بتحقيق الإمارة المركز الأول عالمياً والعلامة الكاملة في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت لعام 2026.

وعلى المستوى الوطني، تقدمت الإمارات ثماني مراتب في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت، من المركز الحادي عشر عالمياً عام 2024 إلى الثالث عام 2026، كما حققت المركز الأول عالمياً بالاشتراك مع 15 دولة أخرى في مؤشر المشاركة الإلكترونية.

وتفسر هذه النتائج جانباً مهماً من تقدم الدولة ست مراتب في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وصولاً إلى المركز الخامس عالمياً.

في 23 أبريل 2026، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منظومة جديدة تستهدف تحويل 50% من قطاعات حكومة الإمارات وخدماتها وعملياتها خلال عامين، لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

وفي الثاني من سبتمبر 2026، أطلق مجلس الوزراء نظام «مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»، الذي يضم 32 مساعداً متخصصاً، فيما يتعامل «مساعد تم الذكي» في أبوظبي مع 96% من الاستفسارات وطلبات الخدمات دون تدخل بشري.

وفي 23 نوفمبر الجاري، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إطلاق الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات والمساعد الحكومي الشخصي «ميره»، الذي يستهدف تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عبر محادثة مباشرة، بدلاً من التنقل بين المنصات المختلفة، على أن تصبح خدمات المرحلة الأولى جاهزة في مارس 2027. وقال سموه خلال إطلاق المنظومة: «هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا توفير الأوقات على الناس.. هدفنا حكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم».

الإنسان مقياس النجاح

على امتداد ربع قرن، تغيرت التكنولوجيا، وتطورت أدوات العمل الحكومي، لكن جوهر الرؤية ظل ثابتاً: أن تكون الحكومة أقرب إلى الإنسان وأكثر قدرة على تلبية احتياجاته.

فالحكومة الإلكترونية اختصرت المسافة بين الإنسان والمؤسسة، والحكومة الذكية حررته من قيود المكان والزمان، فيما اختصرت برامج تصفير البيروقراطية الإجراءات نفسها.

واليوم، تتجه الإمارات إلى اختصار رحلة البحث عن الخدمة وطلبها وإنجازها، من خلال حكومة أكثر تكاملاً واستباقية.

وهنا يكمن جوهر التجربة الإماراتية، فالمقياس الحقيقي لتطور الحكومة ليس عدد التطبيقات التي تطلقها، وإنما مقدار الوقت والجهد اللذين توفرهما للإنسان، والقيمة التي تضيفها إلى حياته.

وفيما توثّق المؤشرات الدولية ما حققته الإمارات، تواصل الدولة العمل على ما ستقيسه مؤشرات المستقبل.