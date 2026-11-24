محمد بن راشد: دور المجلس في تعزيز المكتسبات جزء أساسي من تجربتنا الاتحادية

منصور بن زايد: «الوطني الاتحادي» يدعم التنمية ويعزز تكامل مؤسسات الدولة

المجلس يقرّ مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة بـ 90.1 مليار درهم

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد بدأت مراسم الافتتاح الذي حضره سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات عطرة من الذِّكر الحكيم.

وتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وقال سموه: «بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله -عز وجل- أن يكون افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 148 لسنة 2026م، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

وقال سموه، أمس، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «افتتحنا اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي..».

وأضاف سموه: «المجلس الوطني سلطة داعمة ومساندة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ودورهم في تعزيز المنجزات وحماية المكتسبات الوطنية جزء أساسي من تجربتنا الاتحادية الرائدة».

كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في دعم التنمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدنا اليوم افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي».

وأضاف: «نؤكد أهمية دور المجلس في دعم التنمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ومواكبة تطلعات أبناء الإمارات. فغايتنا المشتركة هي رفعة الوطن وصون مكتسباته، وترسيخ دعائم تقدمه وازدهاره».

وعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلستيه الأولى «الإجرائية» والثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، أمس الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ووافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

وألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والحضور في افتتاح أعمال الدور الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من ممارسة المجلس لمهامه الدستورية والتشريعية.

وقال معاليه: «في هذه المناسبة، أرفع أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على ما أحاطوا به المجلس من رعاية كريمة ودعم متواصل طوال أدوار هذا الفصل التشريعي، مكناه من أداء مسؤولياته، وجسدا نهج قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الشورى والتكامل بين مؤسسات الدولة، امتداداً للنهج الذي أرساه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون، طيب الله ثراهم».

وفي الجلسة الثانية وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بإجمالي 90.1 مليار درهم، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتوجيه الموارد نحو الارتقاء بجودة حياة المجتمع والاستثمار في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بإجمالي 90.1 مليار درهم، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتوجيه الموارد نحو الارتقاء بجودة حياة المجتمع والاستثمار في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وقدم معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، خلال الجلسة بياناً تشريعياً أكد فيه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 تترجم الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتستبق المستقبل من خلال تحويل التطلعات الوطنية إلى مسارات عمل مستدامة تعزز جودة حياة المجتمع، مضيفاً أن هذا الإطار المالي ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين تلبية متطلبات الحاضر والاستثمار في ممكنات الغد، وترسيخ المكانة الريادية والتنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معاليه: «إن توجيه الموارد المالية في الميزانية يرتكز على دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في حياة الإنسان وجودة معيشته، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر ومؤهل لمتغيرات المستقبل.

وإن الميزانية تولي اهتماماً موازياً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الموارد البيئية والثقافية، بما يحقق عائداً إنسانياً وتنموياً مستداماً ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة».

واستعرض توزيع مخصصات القطاعات الحيوية في ميزانية عام 2027، حيث خُصص أكثر من ثلث الميزانية للتنمية الاجتماعية والمعاشات، واستحوذت الخدمات العامة على 33.3 مليار درهم لدعم تطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي، فيما خُصص لقطاع التعليم 16.8 مليار درهم تشمل التعليم العام والجامعي لدعم المعرفة والمهارات، وتطوير المناهج والمسارات التقنية، ورفع جاهزية المعلمين والطلبة لعالم سريع التغير بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.

وبين أن الميزانية شملت تخصيص 5.9 مليارات درهم للقطاع الصحي لدعم تقديم رعاية صحية أكثر تقدماً ووقائية واستباقية وتوسيع الاستفادة من الحلول الذكية في تقديم الخدمات ومواكبة المتطلبات المستقبلية، إلى جانب 3.9 مليارات درهم لقطاع الإسكان لمواصلة جهود توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال برامج الدعم والمنح والتسهيلات السكنية، و3.3 مليارات درهم للشؤون الاجتماعية لدعم الأسر وتطوير منظومة الدعم وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى تخصيص مبلغ 10.7 مليارات درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة، و7 مليارات درهم للجاهزية الوطنية والدفاع لدعم قدرات المنظومة الوطنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، فيما بلغت مخصصات الشؤون الاقتصادية 2.1 مليار درهم لدعم التنافسية والابتكار وتطوير البيئة الاستثمارية ومواصلة المشاريع الوطنية بما فيها مشاريع الفضاء، بالإضافة إلى 1.1 مليار درهم للثقافة والفنون لدعم الهوية الوطنية والحفاظ على التراث وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، و509.2 ملايين درهم لحماية البيئة دعماً لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.

طموح

وفي الجلسة الأولى قال معالي صقر غباش: «لقد تميزت دولة الإمارات، ومنذ قيام اتحادنا المبارك، بقدرتها على الموازنة بين قوة الدولة واستقرارها، وانفتاحها وصون هويتها، وطموحها الاقتصادي وتماسك مجتمعها، وحفظ كرامة الإنسان وأمنه وجودة حياته باعتبارها الغاية الأسمى لكل تقدم، وما بلغته دولتنا من مكانة إنما هي ثمرة رؤية قيادية بعيدة المدى، جعلت من بناء الإنسان والمؤسسات والاستعداد للمستقبل ركائز متكاملة لقوة الوطن واستدامة نهضته».

وأوضح معاليه: «وضعت الاعتداءات الإيرانية الأخيرة دولتنا والمنطقة أمام اختبار بالغ الخطورة، تجلت خلاله حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد مواجهة العدوان بشجاعة القرار، وصلابة الموقف، واحتواء التصعيد وتداعياته. في نهج يجمع بين قوة الردع والحكمة في إدارة الأزمة وتجنيب المنطقة اتساع الصراع، دون أن تتعطل مسيرة الدولة أو يتراجع طموحها نحو المستقبل».

وأضاف أن هذا الموقف اقترن بتحرك دبلوماسي واسع قاده صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة الدول ورؤساء الحكومات، لحشد المواقف الدولية الرافضة للعدوان، وتأكيد حق الإمارات في الدفاع عن نفسها، كما تجلت في تلك الظروف أيضاً ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في بناء حكومة تتميز بالكفاءة والمرونة والاستباقية، ومؤسسات قادرة على مواصلة الإنجاز، واقتصاد يمتلك من التنوع والصلابة ما يمكنه من مواجهة التحديات واستمرار النمو.

وأكد معالي صقر غباش أنه في خضم هذه المواقف الوطنية، «نقف بكل إجلال واعتزاز أمام ما سطرته قواتنا المسلحة الباسلة من مواقف مشرفة في التصدي للعدوان، وما أظهرته من جاهزية استثنائية وكفاءة واقتدار في حماية سماء الوطن وأرضه وشعبه، وفي تجسيد قوة الردع التي تحمي سيادته وتصون أمنه واستقراره»، مضيفاً أن رجال قواتنا المسلحة أثبتوا أن ما استثمرته دولتنا عبر السنين في بناء قدراتها الدفاعية هو الضمانة الحقيقية للسلام، وأثبتوا أنهم على قدر الأمانة وعظمة المسؤولية، فلهم منا، قيادة وضباطاً وجنوداً، أسمى آيات الإجلال والتقدير، على ما قدموه من عطاء، وما جسدوه من شرف الواجب ونبل الانتماء للوطن.

وقال معاليه: «في هذا المقام، نستذكر بكل عرفان وإكبار شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن سيادته وأمنه وعزة شعبه، فارتقوا إلى أسمى مراتب العطاء، وستبقى تضحياتهم أمانة نصونها، وذكراهم مصدر فخر واعتزاز في ضمير الوطن جيلاً بعد جيل. رحم الله شهداءنا، وحفظ وطننا الذي بذلوا من أجله أغلى ما يملكون».

وأضاف معالي غباش: «لن يفوتني في هذا المقام أيضاً أن أتقدم ببالغ الشكر والاعتزاز والتقدير لوزارة الداخلية ولكافة أجهزتنا الأمنية وللهيئة العامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولأجهزة الدفاع المدني التي جسدت جميعها أسمى معاني اليقظة والمسؤولية والجاهزية في حماية الوطن، وصون حياة الإنسان، وطمأنينة المجتمع في أصعب الظروف. فلهذه المؤسسات ولقادتها ومنتسبيها صادق التحية والتقدير».

منظومة

وأوضح قائلاً: «هكذا أثبتت هذه المرحلة قوة المنظومة الوطنية وتكامل أدوارها؛ من قوات مسلحة باسلة وأجهزة أمنية ومؤسسات وطنية أدت واجباتها بكفاءة واقتدار، وإعلام وطني عزز الوعي، ومجتمع ازداد تلاحماً وثقة بقيادته، ووقف فيه المواطنون والمقيمون صفاً واحداً خلف الدولة، والدرس الأعمق الذي قدمته هذه التجربة أن قوة الدول لا تُصنع حين تأتي الأزمات، بل تبنى قبلها بسنوات من التخطيط والاستثمار في الإنسان والمؤسسات والجاهزية والشراكات الدولية.

فما شهدناه لم يكن مجرد نجاح في مواجهة العدوان، بل تأكيد لسلامة النهج الوطني بأن الاستعداد للمستقبل، في جوهره، أحد أهم أشكال حماية الوطن وصون مكتسباته».

وأكد معاليه أنه ومن هذه الرؤية الوطنية، يستمد المجلس الوطني الاتحادي مسؤوليته في الإسهام في قوة الدولة وحماية مصالحها، إذ واصل المجلس توظيف علاقاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية لإيصال مواقف الإمارات إلى ممثلي شعوب العالم، وتوضيح ما واجهته من تحديات، وتأكيد حقها في حماية أمنها وسيادتها، وترسيخ حقيقة أن أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي، في تكامل مع السياسة الخارجية للدولة، وفي الداخل، كما واصل المجلس مسؤولياته التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة، إدراكاً منه أن قيمة العمل البرلماني هي بما يتركه من أثر في جودة القرار، وفاعلية الرقابة، وكفاءة السياسات العامة، وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة المستقبل.

وقال معاليه: «استلهاماً من قول سموكم: «الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن قوم لا نخون عهودنا»، نبدأ دورنا الرابع والختامي، معتزين بما تحقق في أدواره السابقة، وبما حظي به المجلس من ثقة قيادتنا ودعمها المتواصل، وعازمين على استكمال مسؤولياتنا بما يليق بهذه الثقة».

واختتم معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمته قائلاً: «نسأل تعالى أن يوفقنا في أداء الأمانة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا، ويديم على اتحادنا أمنه واستقراره وعزته وازدهاره. والله الموفق والنصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

تأبين

وألقى معاليه كلمة لتأبين المغفور له العضو سعيد العابدي، قال فيها: «نفتقد اليوم، ونحن نجتمع تحت قبة هذا المجلس، أخاً عزيزاً وزميلا كريماً، هو سعيد راشد العابدي، رحمه الله. وهنا في هذه القاعة بدأت زمالتنا معه، عرفناه في أعمال المجلس وفي أسفارنا معه، فكان طيب المعشر، كريم الخُلُق، قريباً من الجميع».

وأضاف: «كانت له مكانة خاصة لدى زميلاته وزملائه، ولدى العاملين في الأمانة العامة الذين شاركونا العمل معه ويشاركوننا اليوم افتقاده، ولقد أعطى المرحوم سعيد العابدي هذا المجلس من علمه وخبرته، وأدى أمانته بإخلاص ووفاء لوطنه ولقيادته الرشيدة، وسيبقى في ذاكرتنا، إلى جانب ما قدمه في عمله، ما عرفناه منه في صحبتنا من مواقف كريمة».

واستطرد معالي غباش قائلاً: «رحمك الله يا أبا راشد، وجزاك خيراً عما قدمت، وباسم المجلس الوطني الاتحادي، نُجدد خالص العزاء لأهلك وأحبتك، ونسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدك بواسع رحمته ويُسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأدعوكم إلى الوقوف لنقرأ معاً سورة الفاتحة على روح فقيدنا».

بعد ذلك أدى عبد السلام عبدالله محمد الشحي، اليمين الدستورية عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، وفقاً لمرسوم اتحادي رقم (138) لسنة 2026 بحلول عضو في المجلس الوطني الاتحادي محل آخر.

ووافق المجلس على انتخاب الدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، مراقبي المجلس لدور الانعقاد الرابع بالتزكية.

واطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها رسالتان بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها بشأن موضوعين عامين هما سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسبع رسائل بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس لسبعة موضوعات عامة تمت إحالتها إلى اللجان المعنية بقرار من معالي رئيس المجلس، وهي: سياسة الحكومة في شأن دعم الرياضة والرياضيين، وسياسة الحكومة بشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز السلامة الرقمية للطفل، وسياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وسياسة الحكومة بشأن أمن البيانات والسيادة الرقمية، وسياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الخاص، وسياسة الحكومة بشأن خفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.