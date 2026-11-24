الإسعاف الوطني: قدمنا الرعاية الإسعافية لـ26 شخصاً ونقلنا 14 منهم الى المستشفى





ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن حادث التصادم الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة إلى 13 وفاة، بعد وفاة شخصين آخرين متأثرين بإصاباتهما الحرجة عقب نقلهما إلى المستشفى، فيما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً بإصابات متفاوتة، وفقاً لآخر تحديث أعلنته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن الحادث وقع إثر اصطدام حافلة ركاب، كانت تقل 41 شخصاً، بشاحنة متوقفة على جانب الطريق بسبب تعرضها لعطل فني، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة من مركز شرطة المنيعي الشامل وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة إلى موقع الحادث، بمشاركة دوريات شرطة حتا وإسعاف دبي وفرق الدفاع المدني في دبي وكدرا، حيث باشرت عمليات الاستجابة والتعامل مع الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشرطة أن الجهات المعنية تسلمت ملف الحادث وبدأت التحقيق في ملابساته وأسبابه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وداعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتوقع مفاجآت الطريق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما أهابت بالجمهور عدم نشر أو تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث، والحرص على استقاء الأخبار والتحديثات من المصادر الرسمية المعتمدة.

من جانبه، أعلن الإسعاف الوطني استجابته للحادث بمشاركة 16 سيارة إسعاف و5 مركبات للمستجيب الأول، ضمن جهود ميدانية متكاملة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات المعنية.

وأوضح أن كوادره قدمت الرعاية الإسعافية لـ26 شخصاً في موقع الحادث، نُقل 14 منهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في دعم جهود الاستجابة وإسعاف ونقل مصابين آخرين.

وأكد الإسعاف الوطني أهمية الالتزام بقواعد وإرشادات السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح وسلامة جميع مستخدمي الطريق.