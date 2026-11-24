

نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ملتقى الشركاء السابع تحت عنوان «شراكات مستدامة وأثر يتجدد»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية والخاصة والإعلامية.

وكرّمت الدائرة خلال الملتقى 104 جهات وشركاء استراتيجيين، تقديراً لدورهم في دعم برامجها ومبادراتها والإسهام في تحقيق مستهدفاتها.

وأكد محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، لـ«البيان» أن الشراكات المؤسسية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الملتقى يشكل فرصة سنوية لتقدير الشركاء الذين أسهموا في تحويل الخطط والمبادرات إلى نتائج ملموسة.

وكشف الزيودي أن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص بإمارة الفجيرة بلغ نحو 12 ألف موظف وموظفة، مشيراً إلى دور برامج التوطين والدعم، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص وتعزيز استقرارهم الوظيفي. وأضاف أن الحوافز وفرص التدريب والتأهيل أسهمت في تعزيز جاذبية القطاع الخاص للكوادر الوطنية ودعم بناء سوق عمل تنافسي ومستدام.

خدمات ذكية

وأوضح الزيودي أن روبوت الموارد البشرية أصبح جزءاً من منظومة الخدمات الذكية للدائرة، إذ يوفر 39 خدمة متنوعة، تشمل استقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم في الحصول على الخدمات المطلوبة، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة تجربة المتعاملين.

وأشار إلى أن الدائرة تضم 53 موظفاً من الكوادر الوطنية، يسهمون في تنفيذ مبادراتها وتطوير خدماتها.

وشهد الملتقى تطبيق نظام إلكتروني لتسجيل الحضور والتحقق من التسجيل المسبق، مع إتاحة إدراج بيانات المشاركين غير المسجلين وإصدار شهادات التكريم وطباعتها فورياً.