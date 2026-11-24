بابتسامة رقمية وترحيب تفاعلي.. التكنولوجيا تصنع لحظة استثنائية على هامش الإعلان عن أجندة دبي الاقتصادية

دبي – مرفت عبد الحميد

لم يكن ضيوف دبي أوبرا، صباح اليوم، على موعد مع استقبال تقليدي لدى وصولهم للمشاركة في اللقاء الدوري الثاني مع الشركاء لعام 2026، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بل كان في انتظارهم مُرحّب من نوع مختلف، لا يرتدي زياً رسمياً ولا يكتفي بعبارات الترحيب المعتادة، وإنما يستقبل الزوار بحركاته الذكية وتفاعله اللافت، إنه روبوت خطف الأنظار وأضفى أجواء من المرح والدهشة على الحدث.

وبمجرد اقتراب الضيوف منه، بادر الروبوت إلى الترحيب بهم والتفاعل معهم، في مشهد أثار ابتسامات الحاضرين واستوقف عدداً منهم لتبادل التحية والتقاط الصور التذكارية معه، فيما بدا وكأنه يستضيف ضيوف الحدث بطريقته الخاصة، محولاً لحظة الوصول إلى تجربة طريفة تجمع بين التكنولوجيا والضيافة.

تواصل

ولم تكن جاذبية الروبوت في مظهره التقني فحسب، بل في قدرته على خلق تواصل مباشر مع الزوار، الذين تفاعلوا معه بعفوية، بين من بادر بتحيته، ومن توقف لاكتشاف إمكاناته، ومن حرص على توثيق اللحظة بهاتفه، لتتحول هذه اللفتة التقنية إلى واحدة من اللحظات اللافتة على هامش المؤتمر.

ويعكس حضور الروبوت في هذا الحدث صورة من صور توظيف التقنيات الذكية في تعزيز تجربة الزوار، وإضفاء طابع مبتكر على الفعاليات والمؤتمرات، بما ينسجم مع توجه دبي نحو تبني الحلول المستقبلية وتوسيع حضور التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.

وبينما انشغل الحضور بمتابعة تفاصيل أجندة دبي الاقتصادية وطموحاتها المستقبلية، كان الروبوت يقدم رسالته بطريقته تتلخص في أنه حتى الترحيب بالضيوف في دبي بات مساحة جديدة للإبداع والابتكار.