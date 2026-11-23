

أكد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن «ميره» من الأسماء النسائية المتوارثة منذ القدم لدى عدد من القبائل الإماراتية، ويحمل امتداداً تاريخياً واجتماعياً في المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن اختياره اسماً لمرحلة جديدة في الخدمات الحكومية يعكس توجهاً يجمع بين أصالة الموروث الإماراتي والتقدم التكنولوجي، ويضفي على الخدمات الذكية طابعاً إنسانياً مألوفاً، بما يخلق علاقة من الألفة والود بين المتعامل والخدمة، ويجعل الاسم أكثر من مجرد مسمى لمشروع أو مبادرة حديثة.

وأوضح أن تنامي حضور الأسماء والمفردات الإماراتية في التطبيقات والمشاريع الحكومية يأتي امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز الهوية الوطنية وصون مقوماتها الثقافية والاجتماعية منذ سنوات طويلة، من خلال برامج ومبادرات مستدامة أسهمت في ترسيخ الاعتزاز بالموروث المحلي، وتوسيع نطاق حضوره في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس رؤية تجعل المحافظة على الخصوصية الثقافية للمجتمع جزءاً من مسيرة التنمية والتحديث، بحيث تتطور أدوات العمل والخدمات دون أن تفقد ارتباطها بالجذور والقيم التي تشكل هوية الدولة.

وأشار إلى أن اختيار الأسماء والمسميات الإماراتية والمحلية يمنح الخدمات والمبادرات وحتى المشاريع التجارية شخصية مميزة تعبر عن البيئة التي نشأت فيها، موضحاً أن مخاطبة الناس بمفردات يعرفونها ويتداولونها تخلق نوعا أكبر من الانسجام مع الخدمات الجديدة.

رصيد لغوي

ولفت إلى أن أسماء مثل «ميره» و«حمد» و«خالد» و«سهيل»، ومفردات محلية مثل «رماس» و«عابر» و«نول»، إلى جانب العبارات الترحيبية المستمدة من اللهجة الإماراتية في «آمر» و «وفي الشوفة»، تقدم نماذج متنوعة لتوظيف الرصيد اللغوي والثقافي في تسمية الخدمات والمشاريع.

مبيناً أن بعض هذه الكلمات يحمل دلالات تتجاوز معناها الحرفي، وقد تختلف معانيها بحسب السياق الاجتماعي وطريقة استخدامها، وهو ما يعكس ثراء اللهجة المحلية وقدرتها على التعبير عن خصوصية المجتمع.

وأشار إلى أن الأثر الأعمق لهذه التوجهات يتمثل في انتقال المفردات الإماراتية إلى الأجيال الجديدة عبر الاستخدام المتكرر، وليس من خلال التعريف النظري بها وحده.