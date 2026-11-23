

طوّرت آمنة سالم الزحمي، طالبة دكتوراه وباحثة في جامعة نيويورك أبوظبي، خلايا من طحالب محلية تنتج ضعف كمية أحد الأحماض الدهنية الرئيسية في زيت النخيل، مقارنة بالخلايا الأصلية. وتسعى في المرحلة المقبلة إلى زراعة الطحالب المطوّرة بكميات أكبر لقياس إنتاجها وتقدير تكلفة استخدامها في الصناعة.

وقالت آمنة الزحمي، لـ«البيان»، إن بحثها يهدف إلى تطوير بديل محلي لزيت النخيل، الذي يدخل في تصنيع الأغذية ومنتجات يومية أخرى.

وأوضحت أن توسّع زراعة نخيل الزيت لتلبية الطلب العالمي أسهم في إزالة الغابات في إندونيسيا وماليزيا وأثّر في التنوع البيولوجي، فيما تستورد الإمارات زيت النخيل لاستخدامه في الصناعات المحلية وإعادة تصديره.

وأوضحت أنها بدأت البحث بعينات من طحالب جُمعت من مواقع مختلفة في أبوظبي، وعرّضت خلاياها للأشعة فوق البنفسجية، ثم اختارت الخلايا التي أظهرت إنتاجاً أعلى من الزيت مقارنة بالخلايا الأصلية. وأظهرت النتائج أن مجموعة من الخلايا المطوّرة أنتجت ضعف كمية الحمض مقارنة بالخلايا الأصلية.

وأضافت أن الطحالب المستخدمة في البحث وحيدة الخلية، ما يتيح إكثارها بسرعة ومن دون الحاجة إلى أراضٍ زراعية. وأشارت إلى أن التوسع في الإنتاج سيعتمد على إكثار الخلايا التي طوّرتها في المختبر، لتفادي تكرار جمع الطحالب من بيئاتها الطبيعية.

وذكرت الزحمي أن المرحلة المقبلة ستختبر كمية الزيت التي يمكن الحصول عليها عند زراعة الطحالب على نطاق أوسع، وتقدّر تكلفة إنتاجه. وستساعد هذه النتائج في الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الشركات بشأن جدوى الاستثمار في المشروع.