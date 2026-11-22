كشف العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة تلقت أكثر من 6 ملايين مكالمة على هاتف الطوارئ 999 خلال عام 2025، مقارنة بأكثر من 7 ملايين مكالمة في عام 2024، مشيراً إلى أن المركز حقق خلال السنوات الماضية نسبة تجاوزت 99 % في الرد على المكالمات الطارئة خلال 10 ثوانٍ، متخطياً النسبة المستهدفة البالغة 97 %.

منظومة متطورة

وأكد أهمية الاتصال على الرقم «901» للاستفسارات، وتخصيص رقم النجدة «999» للبلاغات الطارئة فقط، مبيناً أن استخدام كل رقم للغرض المخصص له يتيح توجيه جهود فرق الاستجابة إلى من يحتاجون إلى المساعدة العاجلة، والوصول إليهم بأسرع وقت ممكن.

وقال، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة تعد القلب النابض للقيادة العامة لشرطة دبي، ويتولى مسؤولية تلقي البلاغات وتوجيه الدوريات والإسعاف، وضمان سرعة الاستجابة للأحداث على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وأضاف، إن مركز القيادة والسيطرة يعتمد على منظومة متطورة من الأنظمة والبرامج التي توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتسهم بصورة كبيرة في تحقيق النتائج المتعلقة بسرعة الرد على المكالمات الطارئة.

منصات معتمدة

وأشار إلى أن الأنظمة والبرامج الذكية تشكل جزءاً كبيراً من منظومة إدارة البلاغات ومراقبتها ومتابعتها، ومن بينها نظام إدارة الحوادث، إلى جانب نظام آخر لتوزيع المكالمات يرتبط مباشرة بالنظام الرئيسي.

وبين أن إدارة مركز القيادة والسيطرة تضم منصات معتمدة لتوجيه الموارد الشرطية إلى البلاغات التي يتم تلقيها عبر هاتف النجدة، وترتبط بجميع مناطق الاختصاص في إمارة دبي بدقة عالية، وتساعد الأنظمة المتطورة على متابعة حركة الموارد وانتقالها ووصولها إلى مواقع البلاغات، إلى جانب منصات أخرى مرتبطة بالإسعاف والإدارات التخصصية.

وأكد أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي من الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي، موضحاً أن التكامل والتواصل معهما يجري عبر قنوات متعددة، تشمل الاتصال والأنظمة والبرامج المشتركة.

أنظمة وخطط

وفيما يتعلق بالتعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية أوضح الطاير أن مركز القيادة والسيطرة يعتمد على مجموعة من الأنظمة والبرامج والخطط الميدانية المتكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تضم منصة لرصد الشوارع والتقاطعات، التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار بصورة لحظية، إلى جانب منصة مخصصة لتلقي طلبات المساعدة الفورية من الجمهور خلال هذه الحالات.

وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة، رغم طبيعة مهامه الأمنية الأساسية، يحرص على تقديم خدمات ومبادرات مجتمعية، تستهدف فئات محددة من الجمهور، وفي مقدمتها مرضى القلب وأصحاب الهمم وكبار السن، الذين تمنح اتصالاتهم أولوية في التعامل معها.