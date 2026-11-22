

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستضيف إمارة رأس الخيمة، اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري، النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للطاقة 2026»، وتستمر حتى 27 نوفمبر في مركز رأس الخيمة للمعارض، باستضافة دائرة بلدية رأس الخيمة، وبالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بمشاركة أكثر من 2000 شخص، و60 متحدثاً من القيادات الحكومية والخبراء وقادة قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار، إلى جانب 75 جهة متخصصة في التكنولوجيا والحلول المبتكرة.

وتنعقد القمة تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، لتشكل منصة دولية تجمع صناع السياسات والمستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، واستشراف فرص تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، في ظل تنامي الطلب على الموارد، وتسارع الابتكار التكنولوجي، وتزايد أهمية أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتعكس استضافة رأس الخيمة لهذا الحدث توجه الإمارة نحو ترسيخ حضورها في أجندة الطاقة والاستدامة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع التغير المناخي، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.

وتوفر مشاركة 75 جهة متخصصة فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في الطاقة النظيفة، والشبكات الذكية، والتخزين، وإدارة الموارد، فيما تتيح جلسات القمة بمشاركة 60 متحدثاً تبادل الخبرات ومناقشة فرص التمويل والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والشركات ومراكز البحث والتطوير، بما يدعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات ويفتح آفاقاً جديدة للمشروعات النوعية.

أجندة

وتنطلق أعمال القمة بمناقشة مسارات التحول إلى الحياد المناخي، والتقدم الذي تحرزه الاقتصادات العالمية في خفض الانبعاثات، والفرص المتاحة أمام دولة الإمارات والمنطقة لتسريع التحول في قطاع الطاقة.

ويتضمن اليوم الأول كلمة رئيسة لمعالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول استراتيجية الطاقة الإماراتية في سياق الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي، إلى جانب عرض دولي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة حول بناء مستقبل للطاقة النظيفة يتسم بالكفاءة والشمولية.

كما تناقش الجلسات دور الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتطوير شبكات الكهرباء من البنية التحتية التقليدية إلى منظومات ذكية تدعم الاقتصاد منخفض الكربون، فضلاً عن استعراض فرص الهيدروجين الطبيعي في رأس الخيمة باعتباره أحد المجالات الواعدة في مستقبل الطاقة.