حصلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على الاعتماد البلاتيني العالمي «الإنسان أولاً» الصادر عن منظمة Inspiring Workplaces البريطانية، لتصبح أول جهة في الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد، بعد تحقيقها 97 نقطة من أصل 100 في التقييم الشامل، مسجلة إحدى أعلى النتائج المعلنة عالمياً في هذا المجال.

وقال المهندس علي محمد قاسم، مدير عام المؤسسة، إن المؤسسة تجاوزت بفارق كبير الحد الأدنى المطلوب للحصول على الاعتماد البلاتيني، والبالغ 90 نقطة، كما حققت 97.3 نقطة في كل من مؤشري الإيمان بالمؤسسة والانتماء المؤسسي، ما أهلها للانضمام إلى فئة «الملهمون»، التي تضم المؤسسات الحاصلة على أعلى مستويات الثقة والانتماء لدى موظفيها، وفق مصفوفة التقييم الدولية.

وأكد أن هذا الإنجاز يجسد ثمرة الرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بشأن الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية والتميز الحكومي.

وأضاف أن الاعتماد يمثل شهادة دولية على نجاح المؤسسة في بناء بيئة عمل متكاملة، ترتكز على تمكين الموظفين، وتعزيز رفاههم المهني والشخصي، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والابتكار والاستدامة.

وأوضح أن النتائج التي حققتها المؤسسة تعكس مستوى الثقة الذي يوليه الموظفون لمؤسستهم، وشعورهم بالانتماء إليها، بما يشكل أساساً لمواصلة التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وأشار قاسم إلى أن الاعتماد يستند إلى منهجية COMPASS العالمية، التي تقيس ستة محركات رئيسية لأداء المؤسسات، تشمل الغاية والثقافة المؤسسية، والقيادة والتواصل، وصوت الموظف، والشمولية والانتماء، والرفاه الوظيفي، والمجتمع والاستدامة.