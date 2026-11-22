أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية خارطة تفاعلية للوظائف الشاغرة في إمارة دبي، عبر منصة التوظيف على موقعه الرسمي، تتيح للباحثين عن عمل استعراض الفرص الوظيفية المتاحة والتعرف على مواقعها الجغرافية، بما يسهل عليهم الوصول إلى الوظائف واختيار ما يتناسب مع مؤهلاتهم واهتماماتهم.

ويمكن للباحثين عن عمل الوصول إلى الخارطة من خلال الدخول إلى منصة «إماراتي»، ثم الانتقال إلى منصة التوظيف والتمرير إلى أسفل الصفحة (Scroll Down)، حيث تظهر الخارطة التفاعلية التي توضح مواقع الوظائف الشاغرة في دبي. وبمجرد الضغط على عدد الوظائف الظاهر في كل موقع على الخارطة، يمكن للمستخدم الاطلاع على الوظائف المتاحة فيه وتفاصيلها، بما يوفر وسيلة سهلة لاستكشاف الفرص الوظيفية بحسب مواقعها الجغرافية.

ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية وتعزيز حضورها في القطاع الخاص، وتسهيل رحلة الباحثين عن عمل من خلال توظيف المنصات الرقمية لتيسير وصولهم إلى الفرص الوظيفية المتاحة، وتركيز الجهود على مواءمة الوظائف المعروضة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وقدراتهم، إلى جانب تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، بما يسهم في زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، ودعم مسيرة التنمية والتطوير.