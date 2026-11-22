طرحت بلدية دبي فرصة استثمارية جديدة أمام الشركات والمستثمرين المتخصصين، لتطوير وتشغيل منطقة البيع في «مشتل ورسان»، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نموذج «التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية» (DBOT)، حيث تستهدف هذه الخطوة الارتقاء بالموقع وتحويله إلى وجهة متكاملة، تجمع بين تجارة النباتات والبستنة، وتنسيق الحدائق والتجارب الترفيهية والتعليمية.

وأوضحت البلدية أن المشروع يعكس توجهاتها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية لتطوير المرافق والخدمات، وتوسيع نطاق التجارب التي تقدمها للزوار، بما يعزز تنويع الأنشطة الاقتصادية و جاذبية المرافق التابعة لها.

وبحسب البلدية يتضمن المشروع تطوير منظومة متكاملة من الأنشطة والخدمات، تشمل منافذ بيع النباتات ومستلزمات البستنة وتنسيق الحدائق، إلى جانب توفير خيارات متنوعة للمأكولات والمشروبات، وإطلاق تجارب ترفيهية وتعليمية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، الأمر الذي يعزز مكانة مشتل ورسان وجهة، تجمع بين التسوق والمعرفة والترفيه في بيئة طبيعية.

ويعزز هذا المشروع كفاءة إدارة الأصول واستدامة تشغيلها، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير الوجهات الاستثمارية.

ودعت البلدية الشركات والمستثمرين من ذوي الخبرة والاختصاص إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية، وتقديم عروضهم عبر منصة الفرص الاستثمارية التابعة للبلدية.