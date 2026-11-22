لم يكن أسرع المشاركين وحدهم من يلفتون الأنظار صباح اليوم على شارع الشيخ زايد، ففي وسط آلاف المشاركين في تحدي دبي للجري 2026، ظهرت خيول تركض بأقدام بشرية، وروبوت يحمل علم الإمارات، وشخصيات بألوان زاهية تبدو وكأنها خرجت من شاشة تلفزيون، فيما اختار آخرون البالونات والقبعات والإكسسوارات الغريبة للبحث عن صورة لا تشبه أحداً.

خلف هذه المشاهد الطريفة كانت هناك منافسة أخرى تجري بالتوازي مع خطوات المشاركين، فـ«دبي رن» أطلق هذا العام مسابقة «Dress Your Run» أو «زيّن ركضتك»، التي تمنح 10 فائزين 10 آلاف درهم لكل منهم عن أكثر الإطلالات إبداعاً، بإجمالي جوائز يبلغ 100 ألف درهم، بالتزامن مع النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة».

وهكذا، تحول شارع الشيخ زايد لساعات من أحد أشهر شوارع الأعمال في دبي إلى مساحة مفتوحة للألوان والأفكار، وبين الملابس الرياضية المعتادة، كان من السهل التقاط المشاركين الذين قرروا أن مجرد الركض ليس كافياً هذا الصباح.

في إحدى الصور، ظهر ثلاثة مشاركين بأزياء ضخمة على هيئة خيول برتقالية، مع قبعات رعاة البقر ومناديل حمراء حول الرقبة، وصنع المشهد وهماً طريفاً، فمن بعيد يبدو وكأن ثلاثة فرسان دخلوا السباق على ظهور خيولهم، قبل أن تكشف الأحذية الرياضية أسفل الأزياء حقيقة «الخيول» المشاركة.

وعلى مسافة أخرى، اختار اثنان تحويل الملابس نفسها إلى ما يشبه هديتين ضخمتين، عبر صناديق مستطيلة متعددة الألوان تحيط بالجسد، تزينها شرائط سوداء وحواف فضية لامعة، في تصميم جعل الحركة جزءاً من المشهد، ولم تكن الفكرة هنا قطعة ملابس غريبة فحسب، وإنما محاولة لبناء شخصية كاملة يمكن تمييزها فوراً وسط آلاف المشاركين.

أما إحدى أكثر الإطلالات ارتباطاً بصورة المستقبل، فكانت زياً على هيئة روبوت مغطى بألواح زرقاء تشبه الألواح الشمسية، تعلوه ألوان علم الإمارات، فيما حمل الروبوت علماً أثناء وجوده على مسار السباق.

وبالقرب منه، ظهرت مجموعة بأزياء وخوذ مستوحاة من شخصيات الأبطال التلفزيونية الملونة «باور رينجرز»، موزعة بين الأزرق والوردي والأخضر، لتتحول وقفة التصوير نفسها إلى جزء من الاستعراض.

وفي مشهد يصعب تجاوزه وسط كل تلك الإطلالات، غطت عشرات البالونات الملونة جسد أحد المشاركين، بدرجات الأخضر والوردي والبنفسجي والأصفر والأحمر، حتى أصبح العثور على الملابس الرياضية تحتها مهمة بحد ذاتها، وفوق الرأس جاءت بالونات أخرى مشكلة كقبعة، بينما ظهرت ألوان علم الإمارات مرسومة على الوجه.

ودعت المسابقة المشاركين إلى اختيار أكثر الملابس جرأة وإبداعاً، سواء كانوا يركضون أو يمشون، على أن تبقى الملابس مريحة وآمنة وألا تعيق الآخرين.

واللافت أن الفوز لا يعتمد على عبور خط النهاية أولاً، فالمشاركة في المسابقة تقوم أساساً على الصورة، فعلى الراغبين في المنافسة التقاط صورة خلال «دبي رن» يظهر فيها رقم المشاركة الرسمي بوضوح، ثم إرسالها عبر رسالة مباشرة إلى حساب «تحدي دبي للياقة» على «إنستغرام» خلال الفترة من الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء اليوم.