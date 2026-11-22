أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة مواصلة جهودها لدعم الصيادين المواطنين وتعزيز استدامة مهنة الصيد في الدولة، عبر مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على العاملين في القطاع، وتطوير بنيته التحتية، إلى جانب حماية الثروة السمكية وتنمية مخزونها، مشيرة إلى استفادة 886 صياداً من جهود الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

دعم الصيادين

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمصايد الأسماك، أن مبادرات دعم الصيادين شملت توفير 30 محركاً بحرياً بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في خفض تكاليف اقتناء المعدات اللازمة لممارسة المهنة، فضلاً عن صيانة عدد من موانئ الصيادين ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وخفض الرسوم المفروضة على البحارة، بما يخفف الأعباء التشغيلية على العاملين في القطاع ويعزز قدرتهم على مواصلة نشاطهم.

وتندرج هذه المبادرات ضمن توجهات الدولة لتحقيق التوازن بين دعم الصيادين والمحافظة على الموارد البحرية، وتعزيز مساهمة قطاع الصيد في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مع ضمان استغلال الثروة السمكية وفق متطلبات الاستدامة البيئية، والحد من الضغوط التي تهدد مخزونها.

إطار وطني

وفي سياق جهودها لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، أطلقت دولة الإمارات الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية للفترة 2019 ــ 2030، الذي يستهدف الوصول إلى مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، من خلال إعادة بناء المخزونات السمكية الاستراتيجية، وحماية النظم البيئية البحرية، والحد من مخاطر الإفراط في استغلال الموارد السمكية، بما يضمن استمرارية إنتاجيتها للأجيال المقبلة.

وتترجم الدولة هذه المستهدفات من خلال حزمة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى حماية الموائل البحرية والساحلية وإعادة تأهيلها، وفي مقدمتها غابات القرم، لما تؤديه من دور حيوي في توفير بيئات طبيعية لتكاثر الأسماك ونمو الكائنات البحرية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز التنوع البيولوجي وحماية السواحل ومواجهة تداعيات التغير المناخي. وفي هذا الإطار، تستهدف الدولة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، بما يدعم استعادة النظم البيئية الساحلية ويعزز استدامة الموارد البحرية.

موائل بحرية

ولا تقتصر جهود حماية البيئة البحرية على تنمية الموائل الطبيعية، بل تشمل أيضاً إنشاء موائل اصطناعية توفر بيئات ملائمة لتجمع الأسماك وتكاثر الكائنات البحرية ونموها، من خلال مشاريع الكهوف الاصطناعية التي تسهم في دعم المخزون السمكي وتعزيز التنوع البيولوجي، حيث جرى إنزال قرابة 29 ألف كهف اصطناعي حتى نهاية عام 2025.

كما شملت هذه الجهود زراعة أكثر من 65 ألفاً و500 قطعة مرجان، ضمن برامج إعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة واستزراعها، نظراً لأهميتها بوصفها موائل طبيعية توفر الغذاء والمأوى للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية. وتسهم هذه المشاريع في استعادة التوازن البيئي وتعزيز قدرة النظم البحرية على التجدد، بما يدعم تنمية المخزونات السمكية ويحافظ على استدامتها، ويعزز في الوقت ذاته مستقبل مهنة الصيد والأمن الغذائي الوطني.