

لم يكن خروجه من دائرة التعاطي نهاية رحلة صعبة امتدت سنوات، بل بداية معركة أخرى لاستعادة ما فقده من دراسة وعلاقات أسرية واستقرار. فمنذ أن بدأ تعاطي المخدرات في الثالثة عشرة من عمره، خاض «ع. أ. أ» تجربة قاسية أخذت من عمره وطموحه الكثير، قبل أن يتخذ قرار العلاج في «مركز إرادة للعلاج والتأهيل» بدبي، ويبدأ رحلة استعادة نفسه وأسرته، وصولاً إلى حياة جديدة بات فيها أكثر قدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة المستقبل.

بدأت حكايته في سن مبكرة، وسط ظروف أسرية صعبة شعر خلالها بالإحباط وغياب التشجيع، فقادَه الفضول والبحث عن الانتماء والشعور بالوجود إلى تجربة التعاطي. وكانت البداية عندما شاهد حبوباً في ملابس أحد إخوته، ثم تعرف إلى شبان يتعاطون في حديقة الحي، ليجد نفسه تدريجياً أسيراً لتجربة ظن أنها ستملأ فراغه الداخلي، لكنها تحولت إلى سبب في خسارته سنوات من الدراسة وطموحه الرياضي، وتراجع علاقته بأسرته.

ومع تفاقم المشكلة، انعكس التعاطي على تحصيله الدراسي، فرسب في الصف الثالث الثانوي ثلاث مرات، قبل أن ينقطع عن الدراسة، فيما ازدادت المسافة بينه وبين والديه، اللذين أدركا حجم الألم والقلق الذي تسببت فيهما حالته. ولم تكن محاولاته المتكررة للتوقف كافية لإنهاء معاناته، إذ لم تصمد الوعود أمام تحديات الإدمان، إلى أن قرر اتخاذ خطوة جادة نحو العلاج.

قرار التغيير

اتخذ قراره بالتوجه إلى «مركز إرادة للعلاج والتأهيل» في دبي دون إخبار أسرته في البداية، واصفاً يوم دخوله بأنه «بداية ولادة جديدة» وعمره الحقيقي. ورغم أنه دخل المركز بنية خوض تجربة علاجية قصيرة، فإن البرامج التأهيلية والمحاضرات والمتابعة المستمرة من الأخصائيين فتحت أمامه طريقاً مختلفاً، وساعدته على إدراك أن التعافي يحتاج إلى التزام واستمرار، وليس مجرد قرار عابر.

وبعد 55 يوماً، خرج في إجازة منزلية، إلا أن مخاوفه من الانتكاسة دفعته إلى العودة سريعاً إلى المركز، قبل انتهاء المدة المحددة، حفاظاً على ما حققه من تقدم. ولم تنته علاقته بالمركز بانتهاء البرنامج العلاجي، بل واصل حضور العيادات الخارجية والمحاضرات، وحرص على ممارسة الرياضة بوصفها جزءاً من استعادة توازنه النفسي والجسدي وإعادة بناء علاقاته.

مواجهة الماضي

ولم تكن رحلة التعافي خالية من التحديات؛ إذ واجه قضية جنائية امتدت بين عامي 2016 و2022، وترتبت عليها قيود على سفره وحركته. وفي تلك المرحلة، يثمن وقوف مركز إرادة إلى جانبه، من خلال توفير محامٍ ومتابعة القضية والمساعدة في تسوية الالتزامات المالية، بما أتاح له استعادة جواز سفره.

وعندما نفذ حكماً بالسجن لمدة عام، ظل هاجسه الأكبر ألا يعود إلى البيئة والأشخاص الذين ارتبطوا بمرحلة التعاطي. لذلك، توجه إلى المركز في اليوم التالي لخروجه من السجن، لاستئناف العلاج ومواصلة مسار التعافي، مؤكداً أن الابتعاد عن المحفزات والأماكن والذكريات المرتبطة بالماضي يمثل أحد أهم عوامل حماية المتعافي من الانتكاسة.

استعادة الحياة

اليوم، تبدلت ملامح الحياة داخل منزله، وعادت الأسرة إلى الاجتماع حول مائدة الطعام وتبادل الأحاديث بشأن شؤونها اليومية، بعد سنوات عاش خلالها أفرادها القلق والخوف. ويصف هذا التحول بقوله: «أحس إني عافيت البيت كله. قبل كان البيت حزن، وكل حد خايف، واليوم صرنا عيلة طبيعية وصحية».

ولم تقتصر خطوات استعادة حياته على الجانب الأسري، بل امتدت إلى جوانب أخرى، إذ بدأ، بالتنسيق بين المركز ومستشفى راشد، إزالة الوشوم التي غطت جسده خلال فترة التعاطي والسجن، عبر جلسات الليزر. كما استعاد شهادته الدراسية، ويخضع حالياً لتدريب وظيفي في مهام إدارية وتنسيقية لدى إحدى الجهات، طامحاً إلى الالتحاق بالعمل بصورة كاملة.

وبعد سنوات من الاضطراب والابتعاد عن أسرته، بات اليوم أكثر وعياً بمسؤولياته تجاه نفسه ومن حوله، ويرى في استعادة ثقة عائلته واعتمادها عليه تعويضاً معنوياً كبيراً عن سنوات الخوف والقلق.