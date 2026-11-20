

أطلقت هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة خدمة جديدة لتوصيل أرقام المركبات إلى جميع مناطق الدولة، تتيح للمتعاملين استلام لوحات مركباتهم في المواقع التي يحددونها، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الاستلام، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مرونة رحلة المتعامل.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة وطلب توصيل أرقام المركبات إلكترونياً عبر تطبيق وزارة الداخلية، أو منصة "تم"، بما يوفر خيارات أكثر سهولة ومرونة لإنجاز المعاملات، ويختصر الوقت والجهد، لا سيما للمتعاملين المقيمين خارج إمارة رأس الخيمة.

وتغطي الخدمة جميع إمارات الدولة، وتشمل مختلف أنواع لوحات المركبات، مع إمكانية تحديد الموقع المناسب لاستلام الأرقام، في حين توفر الهيئة خدمة تركيب اللوحات مجاناً في مصانع الأرقام التابعة لها في إمارة رأس الخيمة.

وبحسب آلية الاستفادة من الخدمة، سيتم التواصل مع المتعامل بعد تقديم الطلب لتأكيد بيانات التوصيل والتنسيق بشأن موعد وموقع التسليم، على أن يقدم المتعامل هويته الإماراتية عند الاستلام، لاستكمال إجراءات التسليم والتحقق من البيانات.

وأكد المهندس عبدالناصر أحمد العوضي، مدير إدارة الخدمات التشغيلية بهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، أن إطلاق الخدمة يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قنوات تقديم الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات وتوفير خيارات أكثر مرونة للمتعاملين.

وأشار إلى أن إتاحة توصيل أرقام المركبات إلى مختلف إمارات الدولة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتمنح المتعاملين إمكانية إنجاز معاملاتهم واستلام الأرقام في المواقع التي تناسبهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.