



فعّلت مدارس حكومية حصص المراجعة المكثفة عبر «أكاديمية تمكين الرقمية»، استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، من خلال برنامج تعليمي يستهدف مراجعة الهياكل الامتحانية في 9 مواد دراسية، تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة للاختبارات المركزية، وتدريبهم على أنماط الأسئلة والمهارات المستهدفة، ومعالجة الفجوات التعليمية قبل انطلاق الامتحانات النهائية.

وأوضحت إدارات مدرسية أن حصص المراجعة تستهدف الطلبة وفق الصفوف والمسارات الدراسية المحددة لكل مادة، مع التركيز على نواتج التعلم والموضوعات الأساسية الواردة في الهياكل الامتحانية المعتمدة، وإتاحة فرص إضافية للتدريب على الأسئلة، والتعرف إلى آليات الإجابة الصحيحة، بما يسهم في رفع مستويات التحصيل الأكاديمي وتعزيز ثقة الطلبة بقدراتهم. وأكدت الإدارات أن تفعيل «أكاديمية تمكين الرقمية» يأتي ضمن خطة متكاملة للاستعداد للاختبارات النهائية، تجمع بين المراجعات المدرسية المباشرة والحصص الافتراضية المسائية، بهدف توفير دعم أكاديمي إضافي للطلبة، ومساعدتهم على استيعاب المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خصوصاً في المواد العلمية والمهارات اللغوية والرياضية.

حصص افتراضية

وبيّنت الجداول التي عممتها المدارس على الطلبة وأولياء الأمور، تخصيص حصص افتراضية لمراجعة الهياكل الامتحانية عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، بمشاركة معلمين ومعلمات من مدارس حكومية مختلفة، وفق توزيع يحدد المادة الدراسية والصف والمسار واسم المعلم وموعد الحصة ورابط الدخول المباشر. وأظهرت الجداول تنظيم مراجعات لمادة اللغة الإنجليزية لطلبة الحلقة الثالثة، شملت الصف الـ9 العام والمتقدم، والـ10 العام والمتقدم، والـ11 العام والمتقدم، والـ12 العام والمتقدم، خلال الفترة المسائية من الـ6 حتى الـ7، بما يتيح للطلبة الاستفادة من الشرح المباشر والتفاعل مع المعلمين وطرح الاستفسارات المتعلقة بمحتوى الهياكل الامتحانية.

وتستند المراجعات إلى توجيه الطلبة نحو المهارات الأساسية المطلوب إتقانها، والتدريب على التعامل مع الأسئلة التي تقيس مستويات الفهم والاستيعاب والتطبيق والتحليل، إلى جانب تعزيز إدارة الوقت أثناء الإجابة، والحد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر في النتائج النهائية.

اختبارات تجريبية

وبالتزامن مع تكثيف المراجعات الرقمية، بدأت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم تنفيذ الاختبارات التجريبية للفصل الدراسي الأول، بهدف تدريب الطلبة والكوادر المدرسية على استخدام أنظمة التقييم الإلكتروني، والتحقق من الجاهزية التقنية قبل الاختبارات النهائية.

وأوضحت تعميمات مدرسية، أن الاختبارات التجريبية تستهدف طلبة الصفوف من الـ5 حتى الـ12، وتستمر حتى يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري، عبر منصة «Swift Assess»، مع تخصيص 30 دقيقة لأداء الاختبار، تحددها الإدارة المدرسية بما يضمن استمرار اليوم الدراسي بصورة طبيعية.

وأكدت أن هذه الاختبارات ذات طابع تدريبي، ولا ترتبط بدرجات الطلبة، ولا تتضمن فترة تعويضية، مطالبة بتحديث تطبيق «Swift Assess» على الأجهزة اللوحية المستخدمة، سواء العاملة بنظام «أندرويد» أو «iOS»، لضمان الدخول إلى الاختبارات دون معوقات تقنية.

تحذيرات من الغياب

وفي إطار الاستعدادات نفسها، وجهت إدارات مدارس حكومية تحذيرات مشددة للطلبة وأولياء أمورهم من الغياب دون عذر رسمي خلال الفترة التي تسبق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحضور اليومي وعدم التغيب تحت أي ظرف غير ضروري، نظراً لأهمية هذه المرحلة في استكمال المراجعات الأكاديمية والتدريبات المرتبطة بالهياكل الامتحانية. وأكدت المدارس أن الحضور ليس خياراً، بل واجب ومسؤولية، وأن كل يوم دراسي يمثل فرصة لتعزيز التحصيل العلمي والانضباط المدرسي، مشددة على أنها سترصد حالات الغياب وتتابعها بجدية، مع اتخاذ الإجراءات المعتمدة بحق الطلبة غير الملتزمين وفق لائحة السلوك والأنظمة المدرسية، وشددت الإدارات المدرسية على أهمية التزام الطلبة بحضور حصص المراجعة المدرسية والافتراضية، ومتابعة الجداول المعلنة عبر القنوات الرسمية للمدارس، والاستفادة من البرامج التعليمية المخصصة للاستعداد للاختبارات، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية ويساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.