أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقف وراء تصدر الإمارات العالم في الأمن والأمان بنسبة 96%، وفق تقرير «غالوب» للسلامة 2026.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": «برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتصدر الإمارات العالم في الأمن والأمان، بنسبة 96% وفق تقرير «غالوب» للسلامة 2026.»

وتابع سموه: «صدارةٌ لم تكن وليدة الصدفة، بل صنعتها حكمة قائدٍ جعل أمن الإنسان نهجاً، والطمأنينة واقعاً، والأمان عنواناً لوطن.»

واختتم سموه: «حفظ الله الإمارات وقادتها وشعبها والمقيمين فيها، وأدام عزّها وأمنها وأمانها.»

وكانت «البيان» قد نشرت، بالتزامن مع صدور التقرير، أن الإمارات استعادت صدارة العالم في الشعور بالأمان للمرة الأولى منذ 2020، بعدما قال 96% من البالغين إنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً، وهي النتيجة الأعلى رقمياً عالمياً بالتساوي مع سنغافورة.

وأشار تقرير «غالوب» إلى أن مستويات الشعور بالأمان المرتفعة ليست جديدة على الإمارات، إذ أفاد تسعة من كل عشرة بالغين على الأقل في جميع القياسات المتاحة منذ 2006 بأنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً.