عممت مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وأولياء الأمور مجموعة من المحاذير والتعليمات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية داخل لجان الامتحانات، بالتزامن مع الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، المقرر انطلاقها 25 نوفمبر الجاري، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط النزاهة الأكاديمية، وعدم اصطحاب أو استخدام أي أجهزة أو برامج غير مصرح بها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة وسير الاختبارات في بيئة تعليمية منضبطة.

وشملت المحاذير الساعات والنظارات الذكية، الهواتف المتحركة، السماعات اللاسلكية والأجهزة اللوحية، مع ضرورة التنبه إلى النظارات الذكية المزودة بكاميرات أو تقنيات اتصال وتسجيل، والآلات الحاسبة المتصلة بالإنترنت أو القادرة على تخزين المعلومات وتبادلها، فضلاً عن الأقلام الإلكترونية الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات التي يمكن استخدامها للوصول إلى المعلومات أو تبادل الإجابات أثناء أداء الاختبارات.

وشددت التوجيهات على عدم تحميل أو تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو برامج الذكاء الاصطناعي غير المصرح بها على أجهزة الحاسوب المستخدمة لأداء الاختبارات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيقات المحادثة الفورية مثل واتساب وتليغرام، وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، وأدوات مشاركة الشاشة والتحكم عن بعد، إلى جانب برامج تجاوز القيود التقنية والشبكات الافتراضية الخاصة VPN.

وأكدت أهمية اقتصار استخدام أجهزة الحاسوب على المنصات والبرامج المعتمدة للاختبارات، وعدم الاستعانة بأي تطبيق خارجي للحصول على الإجابات أو تحليل الأسئلة أو التواصل مع الآخرين، مع ضرورة التأكد من خلو الأجهزة من البرامج غير المصرح بها قبل دخول اللجان.

النظارات والساعات الذكية

وتبرز النظارات الذكية ضمن التقنيات الحديثة التي تستدعي مزيداً من الانتباه، نظراً لقدرة بعض أنواعها على تصوير الأسئلة وتسجيل المقاطع الصوتية والمرئية، واستقبال المعلومات عبر الاتصال بالهواتف أو الأجهزة الأخرى، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بمساعدات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى المعروض أمام المستخدم. كما تشمل المحاذير التقنية الساعات الذكية التي تتيح استقبال الرسائل والإشعارات وعرض الصور والملفات، والسماعات اللاسلكية صغيرة الحجم، والأجهزة القابلة للارتداء التي تتضمن وسائل اتصال أو تسجيل أو تخزين للمعلومات، بما يستدعي التأكد من عدم إدخال أي منها إلى قاعات الاختبارات دون تصريح.

الآلات الحاسبة

وفيما يتعلق بالآلات الحاسبة، أكدت الضوابط ضرورة الالتزام بالأنواع المصرح باستخدامها وفق طبيعة المادة الدراسية، وعدم الاستعانة بآلات متطورة تتضمن وسائل اتصال بالإنترنت أو إمكانات لتبادل البيانات أو الوصول إلى معلومات خارجية، إلى جانب منع استخدام الآلات الحاسبة المدمجة في الهواتف والساعات الذكية. وشددت على ضرورة التمييز بين الآلات الحاسبة التقليدية المسموح بها في بعض الاختبارات، والأجهزة الإلكترونية متعددة الوظائف، مع التأكد من مطابقة الأدوات المستخدمة للمواصفات المعتمدة قبل التوجه إلى اللجنة.

ضوابط الحاسوب

ودعت الإدارات المدرسية الطلبة إلى التأكد من جاهزية أجهزة الحاسوب المحمولة وشحنها بصورة كافية، والتحقق من سلامة تشغيل المنصات الامتحانية، وعدم تثبيت أي تطبيقات إضافية أو إجراء تعديلات على إعدادات الحماية وأنظمة المراقبة الإلكترونية، كما نبهت إلى عدم فتح نوافذ إلكترونية أو مواقع خارج منصة الاختبار دون تصريح، أو استخدام وسائل تخزين خارجية لنقل الملفات والمعلومات، مع ضرورة إبلاغ المراقبين فور حدوث أي عطل تقني، وعدم محاولة معالجته باستخدام برامج غير معتمدة.

وشملت المحاذير منع تصوير الأسئلة أو تسجيلها أو تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو استخدام الكتب والمذكرات والقصاصات الورقية غير المصرح بها، فضلاً عن منع تبادل الحديث والإشارات والإجابات بين الطلبة، أو محاولة الاطلاع على إجابات الآخرين، أو الاستعانة بأي شخص داخل اللجنة أو خارجها.

وأكدت التعليمات أهمية الالتزام بتوجيهات المراقبين، وعدم تبادل الأدوات والأجهزة دون إذن، والمحافظة على الهدوء والانضباط داخل القاعات، مشددة على أن الغش أو محاولة الغش باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقليدية يعرض الطالب للإجراءات التأديبية وفق اللوائح المعتمدة، والتي تحدد الجزاء بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.