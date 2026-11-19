





شهدت الفجيرة سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واندفعت مياه الأمطار من أعالي الجبال مشكّلةً شلالات قوية كما جرت السيول عبر المنحدرات.

وأكد العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة ورئيس مركز خدمات المرور والترخيص لـ «البيان» انتشار الدوريات المرورية على امتداد شارع الشيخ خليفة بن زايد، ومتابعة حركة المركبات ميدانياً، مشيراً إلى أن الأوضاع مستقرة.

وأشار إلى أنه في حال استمرار هطول الأمطار الغزيرة أو زيادة كثافتها خلال الساعات المقبلة، ستتخذ إجراءات احترازية فورية تتناسب مع تطورات الحالة الجوية، من بينها إيقاف حركة الشاحنات مؤقتاً، تفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن تدفق السيول أو تجمعات المياه على الطريق، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

ولفت إلى أن الفرق المرورية اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة لتنظيم حركة المركبات ومتابعة الطريق، داعياً السائقين إلى تخفيف السرعة، والتركيز والانتباه أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، متمنياً السلامة للجميع.

من جانبه، أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، جاهزية البلدية واستعدادها الكامل للتعامل مع الحالة الجوية وما قد يصاحبها من تداعيات، مشيراً إلى أن البلدية رفعت جاهزية فرقها الميدانية وآلياتها ومعداتها المتخصصة، بما في ذلك مضخات سحب المياه، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ومتابعة شبكات التصريف في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتدخل الفوري والتعامل مع أي مستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من تأثيرات الحالة الجوية، والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة وانسيابية الحركة المرورية والحياة اليومية.

وتواصل الجهات المعنية في إمارة الفجيرة متابعة مستجدات الحالة الجوية ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، من خلال تكثيف الجهود والتنسيق المشترك لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق.

ودعت الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يعزز السلامة العامة في ظل استمرار التقلبات الجوية.