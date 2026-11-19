

كشفت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة عن تجاوز إجمالي المشاريع الخيرية والتنموية التي نفذتها في جمهورية إندونيسيا 4094 مشروعاً، تصدرتها مشاريع بناء المساجد بواقع 2491 مسجداً، إلى جانب 398 بئراً و119 فصلاً دراسياً و14 مجمعاً شاملاً، بالإضافة إلى مشاريع تنموية ومجتمعية، في حصيلة تعكس اتساع نطاق العمل الإنساني والتنموي للجمعية في الدولة الآسيوية.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، إلى عدد من المناطق الإندونيسية، افتتح خلالها مشاريع جديدة وتفقد أخرى قائمة، فيما أشاد عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، بجهود الجمعية وإسهاماتها في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتنوعت المشاريع التي تفقدها بين المساجد والمرافق التعليمية والخدمية، في إطار حرص الجمعية على متابعة جودة التنفيذ والتحقق من استمرار الخدمات وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز كفاءة توجيه التبرعات ويرفع أثرها الإنساني والتنموي.

وكشفت إحصاءات الجمعية أن بناء المساجد يستحوذ على النصيب الأكبر من مشاريعها في إندونيسيا، بإجمالي 2491 مسجداً، فيما شملت جهودها حفر 398 بئراً لتوفير مصادر المياه، وإنشاء 119 فصلاً دراسياً لدعم التعليم وتوفير بيئات مناسبة للتعلم، فضلاً عن 14 مجمعاً شاملاً يضم مرافق متنوعة لخدمة احتياجات المجتمعات المحلية.

وتعكس هذه المشاريع تنوع مجالات تدخل الجمعية، من توفير دور العبادة ومصادر المياه إلى دعم التعليم والمرافق المجتمعية، بما يتجاوز المساعدات المباشرة إلى توفير مقومات أكثر استدامة للحياة، وتعزيز فرص الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.

وأشاد عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، بالجهود التي تبذلها جمعية الإمارات الخيرية في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، مثمناً إسهاماتها في دعم المجتمعات المحلية وتوفير احتياجاتها الأساسية، وما تعكسه من حضور فاعل للعمل الخيري الإماراتي في تعزيز التعاون الإنساني ومد جسور التواصل بين الشعوب.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الزيارة تأتي ضمن نهج الجمعية في المتابعة الميدانية لمشاريعها الخارجية، والوقوف على واقع تنفيذها وتشغيلها، وقياس مدى استفادة المجتمعات المحلية منها، مشيراً إلى أن المشاريع القائمة التي تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين تمثل ثمرة عطاء المحسنين وثقتهم بالجمعية، كما أن هذه الثقة تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة لمواصلة تطوير العمل وتوسيع نطاق المشاريع والوصول إلى مزيد من المستفيدين.

وأضاف: «نؤمن بأن نجاح العمل الخيري لا يُقاس بعدد المشاريع التي ننفذها فحسب، بل بما تتركه من أثر حقيقي ومستدام في حياة الناس، ولهذا نحرص على أن تكون المتابعة الميدانية جزءاً أصيلاً من منظومة عملنا، للتأكد من أن كل درهم يقدمه المحسنون يحقق الغاية التي خُصص من أجلها، ويصنع فرقاً ملموساً في حياة المستفيدين».

وثمّن الطنيجي الإشادة التي حظيت بها جهود الجمعية من سفارة دولة الإمارات في إندونيسيا، مؤكداً أن هذا التقدير يمثل حافزاً لمواصلة المبادرات الإنسانية وتطوير المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمعات المستفيدة، وتعزز استدامة الخدمات المقدمة إليها.

وأكد أمون أختر رحمان، مدير مكتب الرحمة في إندونيسيا، أن مشاريع جمعية الإمارات الخيرية تمثل رافداً مهماً لدعم المجتمعات المحلية، وأن مساهمات المحسنين في دولة الإمارات أسهمت في تحسين ظروف حياة العديد من الأسر، من خلال توفير المساجد والمرافق التعليمية ومصادر المياه والخدمات الأساسية.