

اختتم معرض رأس الخيمة للابتكار 2026 فعالياته الخميس، بعد ثلاثة أيام من استعراض المشاريع والحلول التقنية المبتكرة، بمشاركة 58 جهة حكومية وتعليمية وصحية وخاصة، قدمت نماذج متنوعة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصناعة والصحة والاستدامة، ضمن منصة عززت تبادل الخبرات وتوظيف الابتكار في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

واستضاف مركز رأس الخيمة للمعارض المعرض من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، ضمن شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، وشهد تنظيم 37 جناحاً وموقعاً للعرض، و21 ورشة عمل وجلسة متخصصة، إلى جانب 4 مناطق للأنشطة المصاحبة، ومنها جلسات الهاكاثون لمناقشة العديد من الأفكار الابتكارية.

وعكست المشاركات تنوع منظومة الابتكار في الإمارة، بمشاركة 22 مؤسسة تعليمية، و11 جهة حكومية، و16 شركة من القطاع الخاص، و5 جهات صحية، إلى جانب مشاركات في الابتكار التراثي ومبتكرين أفراد، قدموا تجارب شملت التطبيقات الذكية والروبوتات وحلول المستقبل الرقمية والتقنيات المتقدمة.

وأكد محمد لوجاب العلي، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات برأس الخيمة ومنسق فعاليات الابتكار بالإمارة، أن المعرض يمثل محطة مهمة لترسيخ ثقافة الابتكار نهجاً مستداماً في العمل الحكومي والمجتمعي، مشيراً إلى أن تنوع المشاركات عكس تنامي الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول واستشراف المستقبل.

وأشار إلى أن أبرز مخرجات المعرض تتمثل في جمع الجهات الحكومية والخاصة والتعليمية في منصة واحدة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، بما يتيح نقل الحلول المبتكرة بين المؤسسات والاستفادة منها في تطوير الخدمات، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للابتكار تكمن في تحويل الأفكار إلى مشاريع وتطبيقات تحقق أثراً ملموساً في المجتمع.

وأكد سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية البناء على مخرجات معرض رأس الخيمة للابتكار، وتحويل الأفكار والمشاريع النوعية التي استعرضها إلى مبادرات قابلة للتطبيق، مع تسليط الضوء والاهتمام الخاص على ابتكارات المدارس والطلبة، لما تمثله من مؤشرات على تنامي الوعي الإبداعي لدى الأجيال الجديدة، وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستقبل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من عرض الابتكارات إلى توسيع نطاق الاستفادة منها وتطبيقها عملياً، من خلال تعزيز الشراكات والتكامل بين الجهات الحكومية والتعليمية والصحية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات وتبني التجارب الناجحة بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح أن تنوع مجالات الابتكار المعروضة يعكس دوره في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، ودعم جهود الاستدامة، بما يواكب توجهات رأس الخيمة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، ورؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

واستعرضت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية ثلاثة مشاريع ابتكارية في المجالات الصحية والتقنية، ضمن مشاركتها في «الإمارات تبتكر 2026»، بهدف توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وجاءت المشاريع بإشراف لجنة الابتكار والبحث الصحي والذكاء الاصطناعي، وشملت تطبيقاً لتنظيم الأدوية ومتابعة الجرعات، وحلاً تقنياً للمفقودات المدرسية، ومنصة ذكية لإدارة المشاريع.

واستعرضت الدكتورة خولة الشرهان، أمين سر الجمعية، تطبيق «دوائي»، الذي طورت فكرته وصممت نموذجه الأولي المهندسة سعاد يحيى الدرة من رأس الخيمة، لمساعدة المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية على تنظيم الأدوية ومواعيد تناولها. ويتيح التطبيق إنشاء ملف إلكتروني للمريض يتضمن صور الأدوية والجرعات والجداول اليومية، مع تنبيهات تذكيرية، إلى جانب مقترح لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعرف إلى الأدوية من صورها، والحد من أخطاء تناولها، خصوصاً المتشابهة منها.

وأكدت مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشاركة تعكس إيمان الجمعية بدور الابتكار في ابتكار حلول عملية ومستدامة للتحديات الصحية والمجتمعية، ودعم المشاريع التي تخدم المرضى وأسرهم وتسهل حياتهم اليومية.