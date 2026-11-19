

استعرضت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية نتائج دراسة بحثية كشفت عن تنامي تأثير البيئة الرقمية في تشكيل الهوية الوطنية لدى الأبناء، إذ رأى 86.9 % من المشاركين أن مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي يؤثرون في هويتهم الوطنية، مقابل حضور قوي للحوار الأسري واللهجة الإماراتية في ممارسات التنشئة، بما يعكس أهمية الدور التربوي للأسرة في مواجهة المتغيرات الثقافية والتقنية.

جاء ذلك خلال جلسة نظمتها المؤسسة في مجمع القرآن الكريم، لمناقشة نتائج دراسة «دور الأسرة الإماراتية في الحفاظ على الهوية الوطنية – دراسة على عينة من موظفي حكومة الشارقة»، بحضور الشيخة موضي بنت محمد الشامسي، نائب رئيس مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، وعدد من ممثلي الدوائر والجهات المعنية بالإمارة، وأعضاء سجل المخاطر الاجتماعية.

وأكدت الشيخة موضي بنت محمد الشامسي أن «الهوية الوطنية أمانة تبدأ في البيت، وتكبر بالقدوة»، موضحة أن الأسرة تمثل البيئة الأولى التي يتعرف فيها الطفل إلى لغته وحكاية وطنه، ويكتسب من سلوك والديه قيم العطاء والانتماء، مشيرة إلى أهمية الحوار والممارسات اليومية في نقل الموروث الإماراتي بين الأجيال.

ولفتت إلى حرص المؤسسة على تعزيز هذا الدور من خلال البرامج التوعوية والتأهيلية وخدمات الإرشاد الأسري والبحوث المتخصصة، وتوظيف نتائجها في تطوير مبادرات تساند الوالدين في مسؤولياتهم التربوية.

وشملت الدراسة، التي نفذتها إدارة الدراسات ومعلومات الأسرة بالمؤسسة، 383 مشاركاً من المواطنين العاملين في إمارة الشارقة، بواقع 119 ذكراً و264 أنثى، وتناولت أساليب التنشئة الوطنية والعوامل التربوية والاجتماعية والإعلامية المؤثرة فيها، إلى جانب تحديات التنوع الثقافي والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية.

وأظهرت النتائج أن 97.2 % من المشاركين يتحاورون داخل الأسرة حول الهوية الوطنية، فيما بلغت نسبة استخدام اللهجة الإماراتية في الحوار بين الوالدين والأبناء 88.9 %، وأفاد 88.7 % باستيعاب الأبناء مفردات اللهجة المحلية، بينما أشار 73.3 % إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الحفاظ على الهوية الوطنية لدى الأبناء.

وأوصت الدراسة بتطوير برنامج للتنشئة الوطنية الأسرية، يستهدف الانتقال بمفاهيم الهوية من نطاق المعرفة والحوار إلى التطبيق العملي، عبر أنشطة تعزز الالتزام بالعادات والتقاليد الإماراتية، وترسخ قيم المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، بما يضمن استمرارية حضور الموروث الوطني في حياة الأجيال الجديدة، ويعزز قدرة الأسرة على مواكبة التحولات الرقمية والثقافية، دون التفريط في خصوصيتها الثقافية وقيمها الأصيلة.