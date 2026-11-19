أتاح «فيوتشر مارت» (متجر المستقبل) لزوار فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» فرصة تخيّل الحياة في عام 2076، وابتكار منتجات تعالج مشكلات قد يواجهها الناس بعد خمسين عاماً.

وقالت حور أهلي، مصممة مبتدئة في مختبر دبي للتصميم، إن كل زائر يؤدي دور المخترع في هذه التجربة، إذ يختار بطاقة ويكشط سطحها لتظهر له مشكلة محتملة، ثم يتخيّل منتجاً يمكن أن يعالجها ويصنع نموذجاً له. وبعد أن يختار له اسماً ويكتب وصفاً لاستخدامه، يُصوَّر النموذج ويُغلَّف ويُعرض على أحد رفوف المتجر، إلى جانب نماذج صنعها مشاركون آخرون.

وأوضحت أهلي أن اختيار عام 2076 يتيح للزوار تخيّل كيف يمكن أن تتسع بعض المشكلات التي يلمسونها اليوم على مدى 50 عاماً. وأضافت أن صنع النماذج بأيديهم يتيح لكل مشارك تجسيد فكرته وشرح طريقة استخدام المنتج الذي تخيّله.

ومن بين المشكلات التي طرحتها التجربة قلّة الوقت الذي يقضيه الناس في الخارج تحت أشعة الشمس. وذكرت أهلي أن مشاركين صمّموا نموذجاً يستخدم المرايا لتوجيه ضوء الشمس إلى الداخل، مضيفةً أن هذا المثال يدعو الزوار إلى التفكير في عاداتهم اليوم، وما يمكنهم فعله من الآن للحد من مشكلات قد تتسع في المستقبل.