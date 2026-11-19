خلال جلسة في اسبوع دبي للمستقبل 2026

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن 40% من مهارات العاملين حالياً ستتغير أو تصبح قديمة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن هذه التحولات المتسارعة تفرض إعادة تعريف مفاهيم النجاح والتقدم، وتطوير منظومات التعليم والعمل والقياس لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضحت أن الفرص الاقتصادية الناجمة عن القطاعات الجديدة قد تصل إلى نحو 44 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات «مؤشر الإمكانات المستقبلية»، مؤكدة أن قياس نجاح الاقتصادات لا ينبغي أن يقتصر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب أن يمتد إلى تقييم القيمة التي يحققها هذا النمو للمستقبل، ومدى انعكاسه على جودة حياة الإنسان والبيئة والفرص المتاحة للأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، ناقشت كيفية إعادة تعريف النجاح وقياس التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والإنساني في عالم يشهد تحولات متسارعة.

مرآة للماضي

وببنت معالي عهود الرومي أن الناتج المحلي الإجمالي، رغم أهميته باعتباره مؤشراً رئيسياً لقياس النشاط الاقتصادي، لا يقدم صورة متكاملة عن الازدهار، ولا يوضح بالضرورة ما إذا كانت ثمار النمو تصل إلى جميع أفراد المجتمع، أو ما إذا كان تحقيقه يأتي على حساب البيئة وجودة الحياة.

واشارت إلى أن العالم يشهد جهوداً لتطوير مقاييس جديدة للتقدم تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها تقرير مؤسسة دبي للمستقبل حول التحول العالمي نحو ما بعد الناتج المحلي.

واستعرضت تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير «مؤشر الإمكانات المستقبلية»، الذي يقيس مدى جاهزية الدول للاستفادة من الاتجاهات والتحولات والقطاعات الناشئة وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية.

أداة والإنسان

وأكدت معاليها أن قياس نجاح التقنيات لا ينبغي أن يقتصر على السرعة والكفاءة والإنتاجية، بل يجب أن ينطلق من أثرها المباشر في حياة الناس، ومدى قدرتها على جعل حياتهم أفضل وأسهل.





وطرحت معاليها فكرة تطوير مؤشر يقيس الإمكانات المستقبلية للإنسان، ويرصد مدى نجاح الحكومات في تمكين أفراد المجتمع من إطلاق قدراتهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل قدرة الإنسان على مواصلة التعلّم والنمو في مختلف مراحل حياته، وتحسين صحته وجودة حياته الأسرية، إلى جانب فتح الفرص أمام جميع الفئات العمرية، من الشباب إلى كبار السن.

واوضحت معاليها أن هذه المحاور تقدم صورة أكثر شمولاً عن نجاح الحكومات في تمكين مجتمعاتها، مشددة على أن تعريف النجاح الحقيقي لا يرتبط بما تحققه الدول في الحاضر فقط، وإنما بعدد الفرص والإمكانات التي تتيحها لمختلف الأجيال لصناعة مستقبل أفضل.