أكد معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مدن المستقبل تتطلب الانتقال من مفهوم معالجة التحديات بعد وقوعها إلى استباقها والتنبؤ بها، من خلال توظيف البيانات والتحليل والتكنولوجيا، بما يعزز جاهزية المدينة ويرتقي بجودة الحياة ويضمن استدامة خدماتها للأجيال القادمة.

وبين معاليه، خلال جلسة «المدينة التي لا تنام» ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع دبي للمستقبل 2026، أن ما يراه سكان دبي وزوارها من شوارع نظيفة وحدائق وشواطئ ومرافق متكاملة، تقف خلفه منظومة عمل متواصلة على مدار الساعة، تشارك فيها فرق ميدانية ومهندسون وغرف متابعة ورصد، لضمان جاهزية المدينة واستمرارية خدماتها.

مفهوم

وقال إن مفهوم العمل البلدي يتطور من الاستجابة للمشكلات إلى استشعارها قبل حدوثها، عبر قراءة المؤشرات وتحليل البيانات والتنبؤ بالاحتياجات، بحيث تتمكن الجهات المعنية من التدخل المبكر ومعالجة التحديات قبل أن يشعر بها أفراد المجتمع.

وأوضح أن الابتكار في الخدمات البلدية لا يقتصر على إدخال التقنيات الحديثة، بل يتمثل في تقديم خدمات سلسة وميسرة، تتيح للمتعاملين الاستفادة من المرافق والخدمات دون الحاجة إلى معرفة التفاصيل التشغيلية والإجراءات المعقدة التي تقف وراءها.

وشدد معاليه على أهمية تصميم الخدمات المستقبلية بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة وتطلعاتها في عام 2040، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتغير أنماط الحياة، مؤكداً ضرورة تطوير منظومة العمل البلدي بما يواكب هذه المتغيرات.

وقال معاليه خلال استعراض تجربة بلدية دبي في إعادة تقييم خدماتها وإجراءاتها، حيث أوقفت نحو 45 خدمة وإجراء بعد مراجعتها وتحليلها، واستحدثت أربعة إجراءات وخدمات جديدة، في خطوة تستهدف تبسيط منظومة العمل وتطويرها، والانتقال إلى نموذج أكثر مرونة وابتكاراً، يتجاوز الأدوار التقليدية المرتبطة بالنظافة والصيانة والتشغيل إلى الإسهام في صناعة مستقبل المدينة.

وشارك في الجلسة 6 شباب من بلدية دبي استعرضوا تصورهم لملامح الخدمات البلدية، من خلال معايشة 24 ساعة في 2024 وقدموا رؤى وأفكار تعكس تطلعات الجيل الجديد، ودعوة الحضور إلى تخيل مستقبل المدينة وكأن ملامحه أصبحت واقعاً معاشاً.