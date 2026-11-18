قيادتا البلدين تحرصان على تعميق التعاون وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة بعلاقات تاريخية راسخة وممتدة، تقوم على أواصر الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، تعززها روابط اجتماعية وثقافية عميقة، تجمع الشعبين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

والرغبة الصادقة في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل في ظل توجيهات ودعم قيادتي البلدين، والحرص على متانة العلاقات الأخوية المتميزة، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون في جميع المجالات، بهدف تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

روابط أخوية

وتستند العلاقات الإماراتية العُمانية إلى روابط أخوية راسخة، تجسدها مستويات متقدمة من التواصل والحوار والتنسيق المستمر، فضلاً عن اللقاءات المتبادلة على أعلى المستويات، التي تشمل الاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما المشترك على تعزيزها وتطويرها، ويرتبط البلدان الشقيقان بالعديد من اتفاقيات مشتركة بينهما في جميع المجالات، التي تعزز الاستقرار والنمو والازدهار للشعبين الشقيقين، ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عُمان أولوية لدى قيادة الإمارات، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله، بقوله: «الإمارات وعُمان أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة، لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».

تطور

وعلى مدى العقود الماضية شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً نوعياً في مختلف المجالات، مدفوعة بالزيارات واللقاءات المتبادلة رفيعة المستوى، وتنامي الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، لتشكل العلاقات الإماراتية – العُمانية نموذجاً متميزاً للعلاقات الأخوية بين الدول، وباتت هذه العلاقات نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ رسخت قيادتا البلدين نهجاً أصيلاً في بناء العلاقات الأخوية القوية المتحصنة بالمحبة والحكمة، والرؤى المشتركة.

لجنة مشتركة

وتعد اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، التي أُنشئت عام 1991، إحدى أبرز الآليات المؤسسية لتطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة المبادرات والمشاريع المشتركة، إذ أسهمت هذه اللجنة في توسيع مجالات الشراكة، لتشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والخدمات اللوجستية، وأسواق المال والخدمات المالية، والطاقة والبنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والأمن والدفاع، والبيئة والاستدامة.

كما يحرص البلدان الشقيقان على مواصلة تطوير علاقاتهما، وتوسيع آفاق الشراكة والتكامل عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاريع والمبادرات المشتركة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

محطات

وخلال العقود الماضية مرت العلاقات بين البلدين الشقيقين بمحطات بارزة، من أبرزها اللقاء التاريخي بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمهما الله، عام 1968، والزيارة التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عمان في عام 1991، والتي شهدت تشكيل لجنة عليا مشتركة، أسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والعمل والاتصالات والنقل، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك.

وفي السياق ذاته تعتبر زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة، في سبتمبر 2022، علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث شهدت توقيع نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات العلمية والاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والثقافية، وغيرها من المجالات، وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، إلى دولة الإمارات في أبريل عام 2024.

والتي شهدت إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الهادفة إلى تعزيز التعاون، والانتقال به إلى آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلاً، حيث شملت الاتفاقات والمذكرات، التي أعلنها البلدان، مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

ويواصل البلدان الشقيقان تطوير علاقاتهما، وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وتوسيع آفاق الشراكة والتكامل من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاريع والمبادرات المشتركة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.